TMB Başkanı Eren: İnşaatta mali sicil affı hayati hale geldi

İnşaat sektöründe temel girdi maliyetlerinde pandemi dönemi sonrasında öngörülemez düzeyde yaşanan fiyat artışları nedeniyle özellikle Anadolu’daki müteahhitler ayakta kalma mücadelesi veriyor.

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren, sektörde gerek küresel gerek ulusal bazda yaşanan gelişmelerle beklenmedik biçimde artan girdi maliyetleri yükünün ağırlaştığına işaret ederek, “Geçen dönemde maliyet artışı sorununun aşılamamasıyla teminat mektupları nakde çevrilen kamu projeleri üstlenmiş müteahhitlik firmalarına tek seferlik malî sicil affı getirilmesi yoluyla yasakların kaldırılarak irat kaydedilen teminat mektuplarının iadesi ve rücu davalarından vazgeçilmesi, şartsız tasfiye hakkı, ek fiyat farkı ödenmesi hususları Anadolu’nun dört bir yanındaki binlerce müteahhit için hayati hale gelmiştir.” dedi.

“Girdideki yüksek fiyat artışları sektörü zor durumda bıraktı”

İnşaat sektöründe, salgının etkileri ve döviz kurundaki artışla birlikte 2021 yılında temel girdi maliyetlerinde yüzde 150 düzeyine varan fiyat artışları yaşandığına dikkat çeken Eren, Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte 2022 yılında bu oranın yüzde 170'i aştığını belirtti.

Enerjiye ve ithalata bağımlı yapısı çerçevesinde sektörde maliyet yükü sorununun sürdüğünü kaydeden Eren, girdi maliyetlerindeki yüksek artışların 200’ü aşkın alt sektöre talep oluşturan inşaat sektörünü zor durumda bırakırken, ekonomik konut üretimini ve kamu yatırımı projelerini de olumsuz etkilediğini söyledi.

Deprem felaketi sonrasında yeniden inşa çalışmalarının yarattığı ivmeyle inşaat sektörünün yılın ilk çeyrek döneminde büyüme kaydettiğini belirten Eren, ancak sektörün geneli için bu durumun söz konusu olmayıp maliyet yükünde ve finansmana erişimde zorluğun artması öngörüleri çerçevesinde ilerleyen döneme ilişkin beklentilerin de oldukça sınırlı kaldığını vurguladı.

Eren, girdilerdeki beklenmedik ve yüksek maliyet artışları nedeniyle sektörde karşılaşılan sorunların ilerleyen dönemlerde bir daha yaşanmamasını teminen adil bir fiyat farkı düzenlemesinin hayata geçirilmesi gerektiğine dikkat çekti.