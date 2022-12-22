TOMTAŞ'ın adı yeni kurulan ortak girişimle yaşatılacak

Tayyare ve Motor Türk Anonim Şirketinin (TOMTAŞ) adını yaşatacak TOMTAŞ Havacılık ve Teknoloji AŞ’nin ‘Ortak Girişim Sözleşmesi’, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın da katıldığı törenle imzalandı. Törende konuşan Bakan Akar, 1925’te kurulan ilk uçak fabrikası TOMTAŞ'ın 1928-1941 yıllarında ürettiği uçaklarla dönemin en iyi havacılık fabrikalarından biri olduğunu belirtti.

Fabrikanın faaliyetlerinin birtakım sebepler dolayısıyla akamete uğradığını dile getiren Akar, fabrikanın, Türkiye'nin havacılık tarihinde acı bir hatıra olarak kaldığını söyledi.

Hayata geçirilen TOMTAŞ’ın adının yaşatılmasına yönelik girişimle büyük bir sinerji oluşturulduğunu vurgulayan Akar, "Kayseri Büyükşehir Belediyesinin desteği, ASFAT, TUSAŞ, TOMTAŞ Yatırım ve Erciyes Teknopark’ın katkısıyla savunma ve havacılık sanayisinde yeni başarılara imza atacağız. İnanıyoruz ki TOMTAŞ’ın yarım kalan hüzünlü hikayesi burada yapılacak çalışmalarla büyük bir başarı hikayesine dönüşecek. Türkiye'nin en önemli sanayi kentlerinden, aynı zamanda savunma ve havacılık alanında köklü tecrübeye sahip Kayseri'miz bu yapılanmaya da ev sahipliği yapacak." diye konuştu.

Akar, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’tan 15 Ocak’a kadar arazi tahsisinin yapılmasını istedi.

Savunma sanayiinde yerlilik ve millilik oranının yüzde 80’lere ulaştığına dikkat çeken Akar, daha gidilmesi gereken önemli yolların olduğunu belirtti.

Türkiye’nin savunma sanayisiyle ilgili parasını verdiği ürünleri alamadığı dönemlerin olduğunu anımsatan Akar, şunları kaydetti: “Şu ana kadar yaptığımız, İHA/SİHA/TİHA, diğer ürünler hepsi ortada. Bunlar süratle gelişiyor. Daha düne Mehmetçiğin kullandığı tüfeğin patenti yabancıya aitti. Tabancamız, makineli tüfeğimiz yoktu. Şu anda geldiğimiz noktada bütün hafif silahlarımızı, obüslerimizi, helikopterlerimizi, İHA/SİHA/TİHA, deniz topu yaptık. Harp silah araç ve gereçlerini tasarlayıp imal, inşa ve ihraç noktasına geldik. MİLGEM’leri ihraç ediyoruz. Büyük mesafeler katettik, daha gideceğimiz çok mesafe var. Artık cin şişeden çıktı. Tankı da uçağı da yapacağız ve ülkemizin, asil milletimizin savunması ve güvenliğini sağlayacağız."