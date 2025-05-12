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Toplam ciro endeksi yükselişte

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33,4 yükseldi.

Haber Merkezi
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Toplam ciro endeksi yükselişte
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı. Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam ciro endeksi, martta aylık bazda yüzde 4,2 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, aynı ayda yıllık bazda yüzde 33,4 artış gösterdi.

Sanayi ve inşaat endeksleri

Sanayide takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, martta yıllık bazda yüzde 25,1 yükseldi. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi ciro endeksi ise söz konusu ayda bir önceki aya göre yüzde 5,5 arttı.

İnşaat sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, yıllık bazda yüzde 26,3 artış gösterirken, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış inşaat ciro endeksi ise bir önceki aya kıyasla yüzde 4,6 azalış kaydetti.

Ticaret ve hizmet endeksleri

Takvim etkisinden arındırılmış ticaret ciro endeksi, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 37,8, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi de bir önceki aya göre yüzde 5,8 artış gösterdi.

Hizmet sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, martta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 35,9, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi de bir önceki aya göre yüzde 0,5 yükseldi.

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