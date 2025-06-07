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Bakan Yerlikaya açıkladı: Kaç araca radar cezası uygulandı?

Kurban Bayramı tatili nedeniyle milyonlarca kişi yola çıkarken, son iki günde 35 bin 682 araca hız ve radar işlemi yapıldı.

Haber Merkezi
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Bakan Yerlikaya açıkladı: Kaç araca radar cezası uygulandı?
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin başladığı arefe gününden bu yana hız ve radar işlemi yapılan araçlara ilişkin ayrıntıları paylaştı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yerlikaya, arefe gününde 23 bin 275 araca hız ve radar işlemi yapıldığını bildirdi.

Bugün Kurban Bayramı'nın birinci gününe ilişkin verileri de paylaşan Bakan Yerlikaya, 12 bin 407 araca hız ve radar işlemi yapıldığını bildirdi.

35 bin 682 araca radar cezası

Böylece arefe ve bayramın birinci günü toplamda 35 bin 682 araca hız ve radar işlemi yapıldı.

Ayrıca Ulaştırma Bakanlığının verilerini de paylaşan Yerlikaya, Kurban Bayramı'nın birinci gününde 2 milyon 232 bin 715 aracın otoyolları kullandığını belirtti.

Radar cezası ne kadar?

2025 yılında radar cezası şu şekilde belirlendi:

- Yüzde 10-30 arası hız aşımı: 2 bin 168 TL,

- Yüzde 30-50 arası hız aşımı: 4 bin 512 TL,

- Yüzde 50'den fazla hız aşımı: 9 bin 268 TL.

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