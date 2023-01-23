TPAO enerji filosuna bir gemi daha ekliyor

MEHMET KARA

Batı Karadeniz’deki Sakarya Gaz Sahası’nda keşfedilen 710 milyar metreküplük doğalgazı Mart ayında şebekeye vermeye hazırlanan Türkiye, bir yandan da derin deniz arama ve üretim operasyonlarında kullanılan gemi filosunu genişletmeye devam ediyor. Açık denizde hummalı bir faaliyet yürüten 50’den fazla gemiye Mukavemet adlı yeni bir üye daha katılıyor. Enerji Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, adını 1960’lı, 70’li yıllarda Kıbrıs’ta faaliyet gösteren Türk Mukavemet Teşkilatı’ndan alan gemi, Filyos Limanı’nda demirlemiş durumda. Su altı inşaat gemisi olarak nitelendirilen Mukavemet, daha çok su altında devam eden operasyonlara destek verecek. Yaklaşık 100 metre uzunluğunda, 21 metre genişliğindeki gemide 2’den fazla su altı robotu aynı anda çalıştırılabiliyor.

Deniz tabanındaki işlemler için

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazını vatandaşla buluşturmak için gece gündüz çalışmaların devam ettiğini söyledi. Derin denizde yürütülen çalışmalar için farklı yeteneklere salip, özel gemilere ihtiyaç duyulduğunu belirten Dönmez, “Mukavemet adını verdiğimiz yeni gemi de bunlardan biri. Mukavemet, deniz tabanındaki işlemleri yapmak üzere filomuza katılmış durumda. Bu gemimiz de çok kısa içinde yerli gazımızı milletimizle buluşturmak için çalışan enerji filomuza katılacak” dedi.

2200 metreye uzanan “cerrah eli”

Geminin teknik özelliklerine de değinen Dönmez, “Bu gemimizde ağır tonajlı ekipmanları deniz tabanına yerleştirmek üzere donatılmış nitelikte vinçler var. Birisi 150 diğeri 40 tonluk olmak üzere. Yine su altı robotları için su altı platformu hazırlanıyor şu an. 2 bin 200 metre derinlikteki operasyonları biz gemilerin üzerinden uzaktan yapıyoruz. Adeta bir cerrah hassasiyetinde bu operatörlerimiz, mühendislerimiz bu işlemleri insan eli değmeden gemi üzerinden yapabilir hale geldiler” diye konuştu.

Karadeniz gazı için gün sayılıyor

Karadeniz’de keşfedilen gazı kullanıma sunmak üzere yürütülen çalışmalar kapsamında, karada Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi yükselirken, Sakarya Gaz Sahasında da denizin 2200 metre altındaki enerji üssünün devreye alınmasına yaklaşık 2 ay kaldı. Geçen yıl tamamlanan ve Sakarya Gaz Sahasından Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisine gazı taşıyacak boruların yanında devasa ekipmanlar da bir bir Karadeniz’in derinliklerinde görev yerini alıyor.

Melih Han Bilgin: Yeminimiz var

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Melih Han Bilgin, Karadeniz’de keşfedilen doğalgazı üretip kullanıma sunmak üzere açık denizde, deniz tabanında ve karada yürütülen çalışmaları “Türk enerji tarihinin en önemli sayfaları” olarak nitelendirdi. TPAO ekibini, bu çalışmalara şahitlik ettikleri ve içinde bulundukları için çok şanslı olarak değerlendiren Bilgin, “Evet işimiz zor. Büyük bir kısmını geride bıraktık. Artık son haftalardayız. Ekiplerimiz sahada gece gündüz adeta destan yazıyor. Sözümüz var, yemin ettik. Bu işi ya başaracağız ya başaracağız” ifadelerini kullandı.