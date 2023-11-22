Trendyol, 60 bin e-ihracatçıyı Körfez ülkelerine çıkaracak

Selenay YAĞCI / BERLİN

Almanya ve Azerbaycan’ın ardından Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Umman olmak üzere 6 Körfez ülkesine açılan Trendyol üzerinden 2 ayda 2 milyon ürün satıldı. Trendyol ile Körfez ülkelerine e-ihracat yapan 5 bin yerli üreticinin sayısı kasım ayı sonunda 60 bine ulaşacak.

Almanya-Türkiye dostluk maçı öncesinde Berlin’de basın mensupları ile bir araya gelen Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin ve Trendyol Grubu CEO’su Erdem İnan, e-ihracat stratejilerini anlattı. Çağlayan Çetin, son iki yılda 42 bin satıcılarını ilk kez ihracat ile buluşturduklarını ve bu yılı 700 milyon dolarlık e-ihracatla kapatacaklarını belirtti. Çetin, 2024’te ise 2 milyar dolarlık e-ihracat hedefl erinin olduğunu, bunun 1 milyar dolarının Körfez’den gelebileceğini kaydetti.

“Yılbaşından sonra da Balkan pazarına açılacağız”

İngilizce konuşulan ülkelerdeki müşterilerine özel açtıkları internet sitesi üzerinden Türk üreticileri Avrupa’nın 27 ülkesiyle buluşturduklarını aktaran Çetin, “Körfez ülkeleri, Türk cumhuriyetleri ve Balkanlar Türk ürünleri için büyük potansiyel taşıyor. Buralarda Türk ürünlerinin kalitesi biliniyor. Ayrıca pazara yakınlığımız ile de müşterilere hızlı bir şekilde ürünlerini teslim edebilecek noktadayız. Yılbaşından sonra da Balkan pazarına açılacağız” diye konuştu.

Trendyol Grubu CEO’su Erdem İnan da Kasım kampanyalarını yurtdışına taşıdıklarını belirterek, “7-12 Kasım Süper Alışveriş Günleri kampanyamız süresince 30 milyondan fazla ürün satıldı. 400 binden fazla iş ortağımız bu kampanyalara katıldı. Bunların 45 bine yakını bu kampanya döneminde ihracat yaptı. Bu dönemde yurtdışındaki 2,5 milyon müşterimiz alışveriş yaptı. Yurtdışına satılan ürün sayısı 3 milyonu aştı. Kampanya dönemindeki ziyaret sayımız da 350 milyonun üzerine çıktı. Bu Kasımda ilk defa kendi lojistik şirketimiz Trendyol Express de yurtdışındaki müşterilerimize ürünlerini ulaştırmaya başladı. Trendyol Express bünyesindeki taşıyıcı iş ortaklarımız geçtiğimiz hafta Azerbaycan’da ilk teslimatlarını yaptı. 2024’te Trendyol Express International operasyonumuzu Körfez ülkelerine de bölgedeki partnerlerle yapılacak iş birlikleriyle taşımayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

E-ticaret yasasının vurduğu markasına çözüm arıyor

Yeni e-ticaret yasasıyla birlikte Türkiye’de 1 Ocak 2024’ten itibaren pazaryerleri kendi platformlarında kendi markalarını satamayacak. Kendi markaları Trendyolmilla’ya da satış yasağı geldiğini söyleyen Çetin, süreci nasıl yöneteceklerini şöyle anlattı: “Trendyolmilla’nın ihracatta önemli bir stratejisi var. Trendyolmilla’yı e-ihracatta çıpa olarak kullanıyoruz. Pazarı test ediyoruz. Datayı sonra satıcılarımıza gösteriyoruz. Türkiye’de Trendyolmilla, moda kategorisinde payı yüzde 10, toplamda payı yüzde 3. Çok küçük bir rakam ama ihracat için çok önemli. Biz 400 üreticiden ürün ürettiriyoruz. Stok riskini alıp stratejimizi devam ettirmemiz gerekiyor. Trendyolmilla’yı özellikle yurtdışı pazarlar için devam ettireceğiz. Bunun ihracat için önemini de yetkili kurumlara anlatıyoruz. Bunu stratejik olarak doğru bulmuyoruz. Biz büyük bir ürettiriciyiz. Çekilirsek, istihdam ve üretimde kayıp yaşanır. Markanın üreticilerinin büyük bir kısmı da deprem bölgesindeydi. O bölgede de ekonomik bir soruna yol açabileceğini düşünüyoruz. Üretimi azaltmadan mümkün olduğunca yurtdışına yönlendirmeye çalışacağız. Ama bu da zamanla olacak. Belki Türkiye için özel bir site açabiliriz.”