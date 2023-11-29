TSB'den el konan şirketlerle ilgili açıklama: Sigortalıların hakları korunacak

Türkiye Sigorta Birliği’nden (TSB), dün el konulan iki şirkete ilişkin yaptığı açıklamada, sigortalıların haklarının korunacağını belirtti.

TSB'den yapılan açıklamada sektörün yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için ihtiyaç duyduğu sermaye gücüne sahip olduğunu ve sigortalıların lehine hem hizmet hem de ürün bazında çalışmaya aralıksız devam edildiğine vurgu yapıldı. Açıklamada, 28 Kasım 2023 (dün) tarihinde Gri Sigorta Anonim Şirketi ve Sınırlı Sorumlu Mellce Karşılıklı Sigorta Kooperatifi’nin sektörün düzenleyici ve denetleyici kurumu SEDDK tarafından mevcut yönetim kurulu üyelerinin tamamının görevlerine son verildiği ve sigorta portföylerinin yönetiminin ise Güvence Hesabı’na bırakıldığı hatırlatıldı.

“Sigortaya güveni sarsmayacağız”

TSB açıklamasında, iki şirketin sigortalılarının ve hak sahiplerinin çıkarlarının korunması, ülke insanının sigortacılığa duymuş olduğu güvenin hiçbir şekilde zedelenmemesi için gerekli her tür tedbirin alındığına ve alınmaya devam edildiğine de dikkat çekildi.

TSB’den konuya ilişkin yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi: “SEDDK’nın iki şirkete yönelik hayata geçirdiği portföy idaresinin devri kararının sektörün güvenilirliğini artıracağı, uzun vadedeki sürekliliği ve sağlamlığı açısından gerekli ve önemli bir adım olduğu değerlendirilmektedir. Sigorta ve özel emeklilik sektörümüz toplam 73 şirket ile 1,3 trilyon TL aktif büyüklüğü ve 140 milyar TL özkaynak gücü sayesinde ülkemiz varlıklarına 509 trilyon TL sigorta koruması sağlamakta, her geçen gün büyüyen sektörümüz daha güçlü bir sermaye ve kârlılık ile yoluna devam etmektedir.

SEDDK tarafından portföy yönetimi Güvence Hesabı’na devredilen iki şirketin hayat dışı sigorta sektörü prim üretimi içerisindeki payları toplamı sadece yüzde 0,36’dır. Söz konusu müdahalenin gerek sigortalılar gerek ilgili şirketlere destek sağlayan paydaş acente ve kurumlar ile sektörümüzdeki diğer ilişkili kişi ve kuruluşların faaliyetlerine olumsuz herhangi bir etkide bulunması beklenmemektedir. Birliğimiz, her iki şirketin sigortalılarının ve hak sahiplerinin çıkarlarının korunması, vatandaşlarımızın sigortacılığa duymuş oldukları güvenin hiçbir şekilde zedelenmemesi için gerekli her tür tedbiri almakta ve çalışmalarına devam etmektedir. Sigortalılarımız bu iki şirketin çağrı merkezlerinden bilgi alabileceği gibi, aşağıda yer alan iletişim kanallarından da bilgi alabileceklerdir."