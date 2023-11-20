TÜGİAD Ankara Başkanlığına Aykut Çakmaklı seçildi

ANKARA (EKONOMİ) - Türkiye’nin dünyanın en büyük 20 ekonomisi içinde yer aldığını belirten Aykut Çakmaklı, çalışma dönemlerinde yerel potansiyeli en iyi şekilde değerlendireceklerini, yüksek katma değerli ekonomiye ulaşılmasını sağlayacaklarını söyledi.

TÜGİAD ailesinin Türkiye ekonomisinin çok iyi harmanlanmış bir aynası olduğunun altını çizen Çakmaklı, genç iş insanları olarak dünyadaki değişimin farkında olduklarını bildirdi. Değişim ortamının içinde fırsatları da barındırdığını dile getiren Aykut Çakmaklı, “Geçmişten gelen birikimimizi, geleneğimizi yenilikle birleştiriyoruz. Yüksek teknolojiye dayalı katma-değerli üretim yapılarıyla yenilikçi iş modellerinin birleştirilmesine dayanan anlayışla üretmeye devam ediyoruz” dedi.

TÜGİAD Başkanı Gürkan Yıldırım, 40 yıla yakın bir geçmişle 60’tan fazla sektörde 400 bin kişiye istihdam sağladıklarını belirtirken, ekonomiye de 25 milyar dolardan fazla katkı sağladıklarını aktardı.

“Ankara üstü örtülü bir hazine”

Genel Kurulda konuşan Ankara Ticaret Odası(ATO) Başkanı Gürsel Baran, yaptıkları çalışmalarla Gordion Antik Kenti ve Arslanhane Camisi’ni UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne dahil etmeyi başardıklarını bildirdi. Bununla birlikte artan ziyaretçi sayısının bölgenin ekonomine katkı sağladığını dile getiren Baran, “Ankara üstü örtülü bir hazine ve bu örtüyü kaldırma niyetindeyiz. TÜGİAD’ın bu konuda destek vereceğine eminim” diye konuştu.

Aykut Çakmaklı Başkanlığı’ndaki yeni TÜGİAD Ankara Yönetim Kurulu ise şu isimlerden oluştu: Ekrem Mert Terzioğlu, Akif Can Uman, Egemen Ünal, Necati Ekiz, Mustafa Kadooğlu, Filiz Erol, Hakan Metin, Ersin Küçükparmak, Serhat Güneş, Anılcan Özdemir, Çimen Yıldırım Doğan, Rıfat Şahin, Burcu Uygur Özer, Heval Aytin, İbrahim Cangül, Özgür Çetinkaya, Eray Görücü, Doğukan Yalı, Furkan Çınar, Muhammed Türkdili, Melda Şengil, Arda Özkul, Hakan Şahin, Özkan Arık, Selen Meşe, Dilan Peker, Levent Kösen, Turcel Orman ve Aziz Orcun Orhan.