TÜİK 14 uzman yardımcısı alacak: Nasıl başvuru yapılır?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜİK uzmanı olarak yetiştirilecek adaylar merkez teşkilatında görevlendirilecek.

Başvurular ne zamana kadar geçerli?

Üniversitelerin belirtilen bölümlerinden mezun ve gerekli şartları sağlayan adaylar başvurularını, bugünden itibaren 18 Ekim'e kadar e-Devlet'teki "Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya "Kariyer Kapısı" internet adresinden (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) yapabilecek.

Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi, sözlü sınavın yeri ve tarihi TÜİK'in internet sitesinde (www.tuik.gov.tr) ilan edilecek. Adaylar sınava ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu'ndaki "Sınavlarım/Mülakatlarım" menüsünden de ulaşabilecek.