Tüp fiyatlarına zam geldi

Tüp gaz olarak işleme alınan doğalgaz doldurma gazlarının yeni fiyatları belirlendi. Yayımlanan yeni listelere göre fiyatlarda artış yaşandı. Bu zamdan etkilenen üç büyük tüp gaz şirketinin fiyatları şu şöyle:

Aygaz tüp gaz fiyat listesi

Aygaz mini 2 kg ev tüpü: 137,00 TL

Aygaz 12 kg tombul ev tüpü: 580,00 TL

Aygaz maksi tombul 12 kg tüp: 591,00 TL

Aygaz 12 kg valfli uzun ev tüpü: 591,00 TL

İpragaz tüp gaz fiyat listesi

İpragaz 2 kg gri piknik tüpü: 107,00 TL

İpragaz 12 kg ev tüpü: 545,00 TL

İpragaz 24 kg ticari tüp: 1.097,00 TL

İpragaz 45 kg sanayi tüpü: 2.045,00 TL

İpragaz 45 kg propan tüp: 2.198,00 TL

Bizimgaz tüp gaz fiyat listesi

Bizimgaz 2 kg gri piknik tüpü: 107,00 TL

Bizimgaz 12 kg ev tüpü: 545,00 TL

Bizimgaz 24 kg ticari tüp: 1.097,00 TL

Bizimgaz 45 kg sanayi tüpü: 2.045,00 TL

Bizimgaz 45 kg propan tüp: 2.198,00 TL