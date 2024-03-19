Türk çelik sektörü, ihracatını iki ayda yüzde 15,8 artırdı

Ticaret Bakanlığı ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye bu yılın ocak ve şubat ihracatında aylık bazda rekor kırdı. İlk ay 20 milyar 28 milyon dolar olan ihracat, şubatta 21 milyar 86 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Genel ihracattaki bu duruma çelik sektörü de eşlik etti. Sektörün ilk iki ayda ihracatı sırasıyla 1 milyar 117 milyon 104 bin dolar ve 1 milyar 386 milyon 38 bin dolar oldu. Çelik sektöründen geçen yılın aynı döneminde toplam 2 milyar 161 milyon 770 bin dolarlık ihracat yapılmıştı. Böylece yılın ilk iki ayında çelik sektörünün ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,8 artarak 2 milyar 503 milyon 142 bin dolara ulaştı.

İstanbul ihracatta ilk sırada

İhracatın illere göre dağılımına bakıldığında, İstanbul'un 1 milyar 199 milyon dolarlık ihracatla ilk sırada olduğu görüldü. Bu ili 242 milyon 579 bin dolar ile Hatay, 179 milyon 728 bin dolar ile Kocaeli izledi.

Türkiye'nin en büyük demir-çelik fabrikalarından birine ev sahipliği yapan ve 6 Şubat depremlerinden etkilenen Hatay'dan bu dönemde yapılan çelik ihracatının yüzde 200 arttığı görüldü.

En fazla ihracat Romanya, İtalya ve Almanya'ya

Sektörden yapılan ihracatın ülkelere göre dağılımına bakıldığında, 192 milyon 284 bin dolar ile Romanya ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi 136 milyon 499 bin dolar ile İtalya, 122 milyon 471 bin dolarla Almanya takip etti.

Çelik sektöründe küresel belirsizlik ve enflasyonist ortam sonucu uzun süren talep daralması yaşanıyor. ABD, AB ve Çin ekonomisine yönelik belirsizlikler çelik sektöründe fiyatları baskılarken yılın ikinci yarısından sonra sektörün toparlanması bekleniyor.

Küresel belirsizliklere karşın Türkiye'de sektör yeni yıla iyi başladı. Ülke sanayisinde önemli yere sahip çelik sektöründeki toparlanmanın devamı, ülke ihracatının da artması açısından önemli görülüyor.