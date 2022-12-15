Türk ev ve mutfak sektörü gözünü Beyaz Saray’a dikti

Leyla İLHAN /İSTANBUL

Gelişen Ev ve Yaşam Eşyası Markaları Derneği (GEEM) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çığır Şahin, Türk ev ve mutfak sektörü olarak 3.7 dolar olan birim/kilogram başına ihracat değerini 5 dolara çıkarmayı hedeflediklerini ve dünya liginde ilk üçe oynadıklarını söyledi. Şahin, “Yakın gelecekte Beyaz Saray ve Beckingham Sarayı’nın da ihtiyacını Türk markaları karşılayacak” dedi.

ABD ve Asya pazarına odaklanacak

Gelişen Ev ve Yaşam Eşyası Markaları Derneği (GEEM), Ambiyans Fuarcılık ile iş birliğini, dün düzenlediği basın toplantısıyla duyurdu. Ambiyans Ev ve Mutfak Ürünleri İhracat Fuarı, 2-5 Mart tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak. Toplantıda sektöre dair bilgiler veren GEEM Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çığır Şahin, “Endüstriyel mutfak ekipmanları sektörü 185 ülkeye aktif ihracat gerçekleştiriyor. Ev ve mutfak eşyaları sektörü 2022 yılını ilk 5 ay 1.42 milyar dolar ihracat ve yüzde 4.5'lik bir büyüme ile kapattı. Önümüzdeki dönem sektöre seviye atlatabilecek en önemli adım ise birim ihracat değerinin yukarıya çekilmesi olacak. Birim/kilogram başına ihracat değerimiz şu an 3.7 dolar. İhracat birim fiyatını 5 dolara çıkarılması ve ihracat miktarının korunarak birim ihracat değerinin bu seviyeye getirilmesiyle İtalya’yı geçerek Almanya’nın ardından üçüncü sıraya yerleşilebileceğimiz öngörülmekte” dedi.

Dünyada yedinci sırada olan sektörün üçüncülük hedefi için ABD pazarına ve Asya pazarlarına odaklanacağını kaydeden Şahin, “ABD’yi 5 ile 6 bölgeyi ayırıp çalışacağız. Gelecekte daha niş alanlara ve kişiselleştirilmiş alanda yer almaya odaklanacağız. Böylece yakın gelecekteki Beyaz Saray Beckingham Sarayı’nın da ihtiyacı Türk markaları karşılayacak” diye konuştu.

100’den fazla ülkeden ziyaretçi bekleniyor

İrfan Tıraş, 8 hol ve 100 bin metrekare alanda gerçekleştirilecek fuarda 400’den fazla katılımcı ve yönetici, 30 binden fazla yerli ve yabancı ziyaretçi ağırlayacaklarını söyledi. Ticaret Bakanlığı’nın belirlediği hedef ülkeler ve öncelikli ülkeler kapsamında çalışmalar yürüttüklerini anlatan Tıraş, “Başta Avrupa, Afrika, Asya, Uzak Doğu, Kuzey ve Güney Amerika olmak üzere 100’den fazla ülkenin Ticaret Ataşeliklerini, profesyonel acentelerini ve satın almacılarını da fuarda ağırlayacağız” dedi. Tıraş, fuarda zincir mağazalar, e-ticaret firmaları, profesyonel satın alma heyetleri, Horeca, bağımsız perakendeciler, toptancı ve perakendeci kuruluşlar, uluslararası ticaret firmaları, catering ve organizasyon şirketleri, bayi ve distribütörler gibi pek çok sektör için yeni iş ve iş birliği fırsatları sunacağını da kaydetti.