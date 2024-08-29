TÜRK-İŞ: Açlık sınırı 19.271 TL, yoksulluk sınırı 62.772 TL'ye yükseldi

TÜRK-İŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, son üç ay da artış oranı yüzde 1 seviyelerinde gerçekleşen Açlık-Yoksulluk Sınırı bu ay da temel gıda fiyatlarının çoğunlukta sabit kalması ve küçük miktarlardaki artışlar nedeniyle yüzde 0,19 oranında hesaplandı.

Türk-İş Uzmanları tarafından ülke genelinde en çok tercih edilen süpermarketler ve Ankara’nın farklı semtlerindeki halk pazarlarına gidilerek hesaplanan açlık yoksulluk araştırması, geçtiğimiz temmuz ayına göre 37 TL arttı. Yılın ilk 5 ayında 3.921 TL artış görülen Açlık Sınırı, ((Ocak 2024 (15.048 TL) – Mayıs 2024 (18.969 TL)) son 3 ayda 292 TL artmış oldu. Yılın ilk beş ayında bütün ürünlerde sürekli ve yüksek miktarlarda gerçekleşen artışlar son üç ayda düşük oranlarda ve sınırlı ürünlerde gerçekleştiği görüldü.

Et fiyatlarında artış yüksek oldu

Yılın ilk 8 ayında araştırma içerisinde bulunan temel gıda maddelerinden bazılarında görülen fiyat artış oranı şu şekilde oldu; Yeşil Mercimek yüzde 20.59, Kırmızı Mercimek yüzde 24.03, Kuru Fasulye yüzde 12.06,

Nohut yüzde 20.54, Pirinç yüzde 16.74, Peynir yüzde 26.53, Yoğurt yüzde 24.98, Dana Eti yüzde 27.42, Kuzu Eti yüzde 36.99, Tereyağı yüzde 21.52, Baharat yüzde 26.30, Siyah Zeytin yüzde 24.14, Bal yüzde 23.35, Pekmez yüzde 24.01.

Bekar bir çalışanın yaşam maliyeti yaklaşık 25 bin TL oldu

TÜRK-İŞ Konfederasyonunun yaptığı araştırmanın 2024 Ağustos ayı sonucuna göre;

Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin; sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 19.271,15 TL ’ye,

Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 62.772,48 TL ’ye,

Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ de aylık 24.962,37 TL ’ye yükseldi.

Mutfak enflasyonu artmaya devam ediyor

TÜRK-İŞ’ in verilerine göre “mutfak enflasyonu” verilerindeki değişim Ağustos 2024 itibarıyla şu şekilde gerçekleşti:

"Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 0,19 oranında gerçekleşti.

Sekiz aylık değişim oranı yüzde 33,53 oldu.

Son on iki ay itibarıyla değişim oranı ise yüzde 57,99 olarak hesaplandı.

Yıllık ortalama artış yüzde 77,66 olarak gerçekleşti."

Süt fiyatlarında artış etkili oluyor

Süt, yoğurt, peynir grubunda; Süt, yoğurt, peynir ürünlerinin fiyatında bu ay da önemli bir değişiklik görülmedi. Süt ve peynir fiyatları sabit kalırken, yoğurt fiyatlarında yüzde 1.83 oranında artış gözlemlendi. Et, tavuk, balık, yumurta, kuru baklagiller, ürünlerinin bulunduğu grupta; Dana etine yüzde 1.44, kuzu etine yüzde 2.95 oranında zam geldiği gözlemlendi. Balık sezonunun sona ermesi nedeniyle sınırlı satış yerlerinde kültür balıklarının satışı devam etmektedir. Balık tezgâhlarında yaygın bulunan levrek, çupra, alabalık, somon gibi balıkların kilogram fiyatlarında 24 TL’lik artış olduğu gözlemlendi. Temmuz ayında tavuk eti ihracatına getirilen kısıtlama nedeniyle yüzde 21 oranındaki düşüş görülmüştü. Ağustos ayında ise yüzde 7 oranında artış gerçekleşti. Yumurta fiyatlarında geçen ay olduğu gibi bu ayda yüzde 12.69 oranında artış görüldü. Böylece geçtiğimiz ay ile birlikte yumurta fiyatında yüzde 24.09 oranında artış gerçekleşti. Kurubaklagil fiyatları genel olarak sabit kalırken, bazı markaların 1-2 TL değişiklik yaptığı görüldü.

Sebzelerde mevsim etkisi

Taze sebze-meyve grubunda; Sebze fiyatlarında beklenen mevsim ucuzluğu bu ay da geçen ay olduğu gibi kısmen kendini gösterdi. Yaz sebzelerinden domates, biber, salatalık ve taneli sebzelerden fasulyenin fiyatı gerilerken barbunya ile yine mevsim ürünü olan salata yeşillikleri fiyatında önemli bir değişiklik görülmedi. Hesaplamada her zaman olduğu gibi gıda harcaması içinde günlük kullanımı yaygın olan mevsim ürünleri esas alındı. Kilogram fiyatı 120 TL’den başlayıp 160- 180 TL’ye kadar çıkan bamya hesaplama dışında bırakıldı. Karpuz-kavun kilogram fiyatlarındaki düşüş devam etti. Ana yemeklerin olmazsa olmazı kuru soğanın fiyatında bu ay gerileme olduğu tespit edildi. Patates fiyatı sabit kaldı. Ortalama sebze (ana yemekleri tamamlayan maydanoz, kıvırcık vb. salata yeşillikleri dâhil değil) kg fiyatı 29,56 TL, ortalama meyve kg fiyatı 60,83 TL oldu. Hesaplamada bu ay 17’si sebze ve 12’si meyve olmak üzere toplam 29 üründeki fiyat değişimi dikkate alındı. Ortalama meyve-sebze kg fiyatı 42,50 TL olarak tespit edildi (ana yemekleri tamamlayan maydanoz, kıvırcık gibi salata yeşillikleri bu hesaplamada “Ortalama Meyve-Sebze Fiyatı” na dâhil edilmektedir).

Ekmek fiyatı sabit kaldı

Ekmek, pirinç, un, makarna, bulgur, irmik gibi ürünlerin bulunduğu grupta; pirinç, un ve irmiğin kilogram fiyatında geçtiğimiz ay yüzde 3 ile yüzde 5 oranında artış görülmüştü. Ağustos ayında ise bu gruptaki ürünlerin fiyatı sabit kaldı. Temel yağ ürünlerinin bulunduğu grupta; Temel yağ ürünlerinin bulunduğu grupta, zeytinyağı, tereyağı ve margarin fiyatlarında ciddi bir artış olmadığı gözlemlendi. Ayçiçek yağında ise yüzde 4.49 oranında artış görüldü. Siyah zeytinin kilogram fiyatında yüzde 2.43 oranında düşüş görülürken, yeşil zeytinin kilogram fiyatı ise sabit kaldı.

Son grup içinde yer alan diğer gıda maddelerinden; Son grupta yer alan gıda maddelerinden baharat ürünlerinin (kimyon, nane, karabiber vb.) fiyatı sabit kaldı. Çayın kilogram fiyatı ise geçen ay yüzde 9 oranında artmıştı. Bu ay da yüzde 10,87 oranında artış görüldü, son iki ayda toplam yüzde 19,87 oranında artış olduğu tespit edildi. Şeker, reçel ve pekmez fiyatlarında kısmi bir artış görülürken, balın kilogram fiyatı ortalama yüzde 6,69 oranında arttı. Tuz ve salçanın fiyatı bu ay sabit kaldı."