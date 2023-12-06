TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan asgari ücrete zam açıklaması: 'Sürdürülebilir değil' tepkisi

CHP'nin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, bugün TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay’ı ziyaret etti.



TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ve CHP heyeti ortak açıklamalarda bulundu.



Atalay'ın konuşmasının öne çıkanlar şu şekilde:

* Pazartesi günü asgari ücret görüşmeleri başlayacak. Bizi ilk defa komisyonda 4 tane işçi temsil edecek. Sürecin tamamını arkadaşlarım yönetecek. Ben bugüne kadar ücretle ilgili hiçbir şey konuşmadım. Pazarlık açlık sınırından olmaz. Ülkedeki çalışma şartları ortada. Asgari ücretli ve emeklinin alım gücü ortada.

* Bugüne kadar toplumun razı gelmediği, içimize sinmeyen hiç bir işi yapmadık. 40 yıldır pazarlıklar sürüyor, toplasanız 5 kere uzlaşı çıkmamıştır.

* Asgari ücretlilerin yüzde 99'u örgütsüz. Bunların zor şartlarda geçindiğini herkes biliyor.

* Enflasyonu durdursunlar, ete, süte, kiraya zam gelmesin, asgari ücret konuşmanın anlamı kalmaz. Sen zammı ver, ertesi gün fiyatları artır... Bu sürdürülebilir değil.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Taşçıer şunları kaydetti:

* Bugün enflasyon ortamında Merkez Bankası'nın bağımsız olmadığı, TÜİK'in bağımsız olmadığı bir ortamda asgari ücretle ilgili bir rakam belirtmek sadece bir sayıdan ibaret.

* Bundan 2 yıl önce asgari ücret 2 bin 800 TL civarındayken vatandaşın alım gücü daha yüksekken bugün alım gücü geri alınıyor.

* CHP olarak asgari ücreti rakamlar üzerinden tartışmanın işçinin-emekçinin insan onuruna yaraşabilir bir gelir elde etmesini sağlamayacağını ifade ettik.

* Pazartesi gününden itibaren yapılacak görüşmelerde yılda bir kez zam kararından geri adım atılması gerektiğine inanıyoruz.

Açlık sınırı ne kadar?

TÜRK-İŞ Araştırmasının 2023 Kasım ayı sonucuna göre;

Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 14.025 TL’ye,

Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlariçin yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 45.686,81 TL’ye,

Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ de aylık 18.239,8 TL’ye yükseldi.