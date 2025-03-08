Türkiye ekonomisinde söz sahibi yönetici kadınlar!

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, tüm dünyada cinsiyet eşitliğinde 2025 yılında hâlâ gidilmesi gereken uzun bir yol olduğunu verilerle ortaya koyarken, özellikle iş dünyası, finans ve ekonomide de kadınların yeri tartışma konusu oluyor.

Dünyada birçok önemli kurumun başında kadınlar bulunuyor.

Peki, bu durum Türkiye’de nasıl?

Türkiye ekonomisinde söz sahibi kadınlar

Ekonomi yönetimine bakıldığında, Hazine ve Maliye, Ticaret ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanları içinde bu dönemde kadın bulunmuyor. Bakan yardımcıları içinde de kadınlar görev almıyor. 3 bakanlıkta dörder Bakan Yardımcısı erkek.

BDDK yönetiminde de kadın bulunmuyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) yönetimine, eski TCMB Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu başkanlık ederken, yönetim kurulunda kadın yer almıyor.

Merkez Bankası cinsiyet eşitliğine daha yakın

Merkez Bankası yönetiminde; bankanın tarihindeki ilk kadın başkan olan Dr. Hafize Gaye Erkan, yaklaşık 7 ay sürdürdüğü görevini Şubat 2024’te Dr. Fatih Karahan’a devretmişti.

TCMB’nin yönetiminde Başkan Yardımcısı olarak Prof. Dr. Hatice Karahan bulunurken, ayrıca Banka Meclisi’ndeki 7 üyeden 2’si olan Prof. Dr. Başak Tanınmış Yücememiş ile Prof. Dr. Elif Haykır Hobikoğlu bulunuyor. Para Politikası Kurulu’nun da 5 üyesinden 3’ü kadın; Karahan ve Hobikoğlu ile birlikte PPK’da Prof. Dr. Fatma Özkul bulunuyor.

Borsa İstanbul’da kadın yönetici

Finansın merkezi olan Borsa İstanbul’a aynı zamanda Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Başkan Vekili olan Prof. Dr. Erişah Arıcan başkanlık ediyor. 9 kişilik yönetim kurulunda Başkan Arıcan’ın dışında bir de bağımsız yönetim kurulu üyesi Işınsu Kestelli bulunuyor. Üst yönetimde ise yine kadınların yer almadığı görülüyor.

İş dünyasının önde gelenleri ne durumda?

Türkiye Sanayici ve İşinsanları Derneği (TÜSİAD) 13 kişilik yönetim kurulunda 3 kadın üyeyle önde geliyor. TÜSİAD yönetim kurulu yedek üyelerinde de bu sayı 5’e çıkıyor. Başkanı Ömer Aras olan TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanlık Divanı’nda ise 6 üyenin 2’si kadın ve Arzuhan Doğan Yalçındağ ile eski TÜSİAD Başkanı da olan Nazlı Ümit Boyner oluyor.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) yönetim kurulunda tek kadın üyenin Borsa İstanbul’da da bulunan Işınsu Kestelli olduğu görülüyor.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) yönetim kurulunda kadın yer almazken, Ankara Ticaret Odası (ATO) yönetimi de aynı şekilde oluşuyor.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) yönetiminde tek kadın olarak sayman üye Sultan Tepe yer alırken, Ankara Sanayi Odası’nda (ASO) tek kadın üye Burcu Özbozkurt oluyor.