Türkiye, savunma sanayiinde ilk 10’a girebilir

ANKARA (EKONOMİ)- Ankara Sanayi Odası (ASO) tarafından düzenlenen ve Milli Savunma Bakanlığı ile Savunma Sanayii Başkanlığı’nın da desteklediği Askeri Lojistik ve Destek Zirvesi-DLSS Ankara’da gerçekleştirildi. Alanındaki tek etkinlik olan ve üçüncü kez yapılan etkinlikte, askeri lojistik alanındaki sunumlar yanında, sergi alanında yeni ürünler de sergilendi.

Açılış töreninde konuşan ASO Başkan Yardımcısı Ercan Ata, Ankara’nın savunma sanayiinde güçlü bir altyapıya eriştiğini ve önemli firmaları barındırdığını hatırlatarak, DLSS’nin askeri lojistik alanında da mevcut imkan ve kabiliyetleri gösterme açısından önemli bir platform olduğunu kaydetti. Ankara’da kurulu firmaların toplam savunma ve havacılık sanayii cirosunun yarısını gerçekleştirdiğini anlatan Ercan Ata, bu firmaların AR-GE ve yenilik yeteneklerine de işaret ederek, “Askeri lojistik destek hizmetlerine gereken önemin verilmesi, altyapının ve üst yapının kurulması durumunda; savunma sanayimize ve ülkemize kazanımı oldukça yüksek bir alan. DLSS’in esas amacı da bu farkındalığın sağlanması ve konu uzmanlarının bu ilk ve tek önemli zirve ile bir araya getirilmesi.” dedi.

Proje sayısı, 13 kattan fazla arttı

Savunma sanayii ihracatının 2022 sonunda 4,4 milyar dolara, 2023 Ekim ayı itibariyle yıllaklandırılmış olarak 5,5 milyar dolara ulaştığını hatırlatan Ata, “Sektörün son üç ayda da benzer bir artış sergilemesi halinde, Türkiye 2023 itibarıyla küresel ligde ilk 10 içine girme ihtimali bulunuyor. 2002 yılında yalnızca 62 savunma projesi yürütülmekteyken 2023 yılında proje sayısı 13 kattan daha fazla artarak 850 oldu, proje hacmi 90 miyar dolara ulaştı. İhracat kapsamında sadece askeri ürünlerin değil, buna ek olarak entegre lojistik destek hizmetlerinin de önemli bir döviz kaynağı olduğu unutulmamalıdır” diye konuştu.

Savunma sanayiindeki birim ihracat değerinin, Türkiye ihracat ortalama birim değerinin 40 katı olduğunu vurgulayan Ercan Ata, Türkiye’nin en büyük savunma sanayii firması ASELSAN’ın ihracat birim değerinin kg başına 1000 dolara ulaştığını anlattı.

Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği (SASAD) Genel Sekreteri Ruşen Kömürcü de salgın döneminde lojistiğin öneminin bir kez daha anlaşıldığını vurgulayarak, değişen dünya düzeni ve mevcut konjonktürde modern savunma sanayii sistemlerinin geliştirilmesindeki belirleyicilerden biri olduğunu, Rusya-Ukrayna savaşının lojistiğin kritik önemini bir kez daha ortaya koyduğunu vurguladı. Ruşen Kömürcü, sektörün dışa bağımlılığının azaltılmasının kritik bir karar olduğunun altını çizdi.