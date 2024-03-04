Türkiye’de otomobil satışları şubatta yüzde 39,67 arttı

Türkiye’de 2024 yılı Şubat ayında toplam otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 30,6, otomobil pazarı yüzde 39,67, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 6,6 oranında arttı. Yılın Ocak-Şubat döneminde ise toplam pazar yüzde 40,6 oranında arttı.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), 2024 yılı Şubat ayına ilişkin verini açıkladı. Buna göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2024 yılı Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 40,6 oranında artarak 185 bin 691 adet olarak gerçekleşti.

Açıklamaya göre, otomobil satışları, 2024 yılı Ocak-Şubat döneminde geçen yıla göre yüzde 52,11 oranında artarak 146 bin 318 adet, hafif ticari araç pazarı yüzde 9,8 artarak 39 bin 373 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 30,6, otomobil pazarı yüzde 39,67, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 6,6 oranında arttı.

2024 yılı Şubat ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2023 yılı Şubat ayına göre yüzde 30,6 artarak 105 bin 990 adet oldu.

2024 Şubat ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,67artarak 82 bin 277 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 6,6 artarak 23 bin 713 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Şubat ayı ortalama satışlara göre yüzde 112,6 arttı. Otomobil pazarı, 10 yıllık Şubat ayı ortalama satışlara göre yüzde 118,0 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Şubat ayı ortalama satışlara göre yüzde 95,8 arttı.