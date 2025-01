‘Girişimde Kadın Gücü Projesi’nin ‘İlham Buluşmaları’ etkinliği Bandırma’da düzenlendi

ESRA SULTAN AZİZOĞLU / BANDIRMA

[email protected]

TÜRKONFED yürütücülüğünde, Türkiye İş Bankası desteği ve GÜNMARSİFED'in ev sahipliği ile girişimci kadınların iş geliştirme süreçlerine daha hızlı ayak uydurmalarına destek olmak amacıyla yürütülen Girişimde Kadın Gücü projesi kapsamında Bandırma’da ‘İlham Buluşması’ etkinliği düzenlendi. TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İDK Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık, kadınların iş gücüne dahil olduğu ülkelerde inovasyon, üretkenlik ve sürdürülebilirlik göstergelerinin yükseldiğini söylerken İş Bankası KOBİ ve İşletme Bankacılığı Pazarlama Bölümü Birim Müdürü Nazlı Coşkun ise girişimci kadınların ekonomik hayatta güçlü bir yer edinmelerine olanak tanıyacak kaynak ve fırsatlar sunarak onlara büyümeleri için sağlam bir zemin hazırlamak üzere çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Programa ilişkin tanıtım konuşmalarını ise; TÜRKONFED GKG Program Direktörü Nazan Butuner ve İş Bankası KOBİ ve İşletme Bankacılığı Pazarlama Bölümü Müdür Yardımcısı Pınar Geben Yalçın gerçekleştirdi.

GÜNMARSİFED Başkanı Funda Seçil Dedeoğlu:

‘Girişimci kadınlar, ekonomik ve sosyal dönüşümün anahtarıdır’

Bünyesinde 8 dernek ve bini aşkın iş insanını temsil eden Güney Marmara’nın güçlü sivil toplum örgütü GÜNMARSİFED’in Başkanı Funda Seçil Dedeoğlu, girişimci kadınların gücüne dikkat çekti. Açılış konuşmasında Federasyonun çalışmalarına ve kadın girişimcilere yönelik vermiş oldukları desteklere değinen Dedeoğlu; “Federasyonumuz; üretim, ihracat, ithalat, istihdam, vergi gibi çok büyük bir potansiyeli bir arada barındırıyor. Girişimci kadınlar, ekonomik ve sosyal dönüşümün anahtarıdır. Girişimde kadın gücü temasıyla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyorum. Türkiye’de ve dünyada girişimcilik ekosistemi hızla değişiyor ve büyümeye devam ediyor. Bu gelişim sürecinde kadınların rolünde giderek artıyor. Bir ülkenin ekonomik büyümesine, toplumsal refahı, kadınların iş dünyasındaki ve girişimcilikte aldığı yerle doğrudan ilişkili. Türkiye’nin girişimcilik tarihine baktığımızda kadınların azmi yeteneği ve cesaretiyle birçok başarı hikayesine imza attığını görmekteyiz. Türkiye’de girişimci kadınların ekonomiye katkısı son yıllarda belirgin bir şekilde artmış durumda. TÜRKONFED iş dünyasında kadın komisyonu ve çeşitli sivil toplum kuruluşları sayesinde kadınların iş hayatına katılımı teşvik edilmekle birlikte desteklenmektedir. Ancak hala aşmamız gereken birçok konu var. Ülkemizde istihdamda kadın oranının yüzde 30, girişimci kadın oranının ise yüzde 17 olması bunun en önemli göstergesidir. Bir girişimci olarak kadınların sahip olduğu özellikler onları iş dünyasında başarılı kılmaktadır. Türkiye’de bu potansiyelin daha fazla desteklenmesi, sadece kadınların değil tüm toplumu kalkınmasına katkı sağlayacaktır. Girişimci kadınların başarı hikayeleri hepimize ilham vermektedir. Teknoloji, sanayi, eğitim, sağlık, tarım ve daha birçok sektörde kadınların yarattığı yenilikçi projeler sadece ekonomik büyümeye değil, aynı zamanda sosyal sorunların çözümüne de destek sağlıyor. Bugün burada başarı hikayelerini paylaşarak bizlere ilham verici girişimci kadınların varlığı, kadınların gücünün, iş dünyasındaki öneminin en güzel örneği.

Girişimci kadınlar yolculuklarında birçok zorluklarla karşı karşıya geliyor. Sermayeye erişim iş hayatında cinsiyet dair olasılığı ve toplumsal önyargılar bu sorunların başında geliyor. Kamu politikaları, özel sektör işbirlikleri ve eğitim programları kadınların bu engelleri aşmalarına yardımcı olacağını stratejik araçlardır. Girişimde kadın gücü projesi bunların en güzel örneklerinden bir tanesidir. Unutmayalım ki güçlü kadınlar, güçlü toplumlar yaratır, kadınların hayal gücü ve yaratıcılığı sürülerini bir geleceğin anahtarıdır. Girişimci kadınların gücüne güç ve daha eşit, daha güçlü bir Türkiye için çok çalışalım” dedi.

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcı ve İş Dünyasında Kadın Komisyonu (İDK) Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık:

‘TÜRKONFED olarak kadınların her alanda olması için emek veriyoruz’

TÜRKONFED’in kadın girişimcileri her alanda desteklediğini dile getiren TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcı ve İş Dünyasında Kadın Komisyonu (İDK) Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık; "Bugün burada TÜRKONFED’in yürütücülüğünde Türkiye İş Bankası’nın desteğiyle yürütülen projede bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Aslında kadınların sosyal, ekonomik, siyasal ve kültürel alanlar gibi yaşamın tüm alanlarında daha etkin ve yetkin bir şekilde yer alabilmeleri için emek veriyoruz. 2024 yılı ekonomik açıdan sancılı bir yıl olarak geçirdik. Hem küresel alanda hem de yerelde inanılmaz sorunlar yaşandı. Hepimizin bildiği gibi aslında küresel ticarette meydana gelen bazı değişikliklerden dolayı; enerji, iklim krizi, tedarik zincirlerine kadar pek çok alanda sorun yaşadık. 2025 yılında, siyasal istikrar ve ekonomik istikrar sağlanırsa faizlerin düştüğü aynı zamanda üretimin arttığı bir dönem ile enflasyonun düştüğü dönemi yakalayabilirsek çok daha güzel başarılara imza atacağımıza inanıyorum. TÜRKONFED olarak, tüm ekonomik yaşamın yanı sıra kadınların da iş yaşamında daha etkin ve yetkin bir şekilde yer alması için emek veriyoruz. 20 yılımızı kutladığımız bu dönemde bünyemizdeki 31 federasyon, 371 dernek ile aslında Türkiye’nin en büyük sivil toplum, örgütlerinden biri olduğumuzu söylemek isterim. Biz iş dünyasında kadın komisyonu olarak tüm Türkiye’ye yayılmış, Türkiye’nin dört bir yanında faaliyet gösteren 58 kadın derneğiyle ülkemizin en büyük ve en büyük kadın gücü olduğumuzu biliyoruz ve bu bilinçle de emek veriyoruz. Amacımız kadının toplumun tüm alanlarında etkin ve yetkin bir şekilde yer alması. Ve kadının çok yönlü güçlendirilmesi. Biliyoruz ki kadın güçlenirse toplum güçlenir, ekonomi güçlenir, demokrasi güçlenir ve güçlü Türkiye’ye ulaşırız. Biz girişimci kadın gücü projesini 2021 yılında İş Bankası ile birlikte başlattık. Mentörlük hizmetlerimiz kapsamında projenin ikinci kısmında 6 bin 500 kadına ulaşmayı planlıyoruz. Cinsiyet eşitsizliği konusunda 146 ülke içerisinde 127. Sırada. Hep beraber kadınların çok yönlü güçlendirilmesi, yaşamın tüm alanlarında karar alma mekanizmalarında üst düzey görevlerde daha fazla sayıda ve etkili düzeyde yer alabilmeleri için hep birlikte emek veriyoruz. Ve bu emeği vermeye de devam edeceğiz” dedi.

İş Bankası KOBİ ve İşletme Bankacılığı Pazarlama Bölümü Birim Müdürü Nazlı Coşkun:

‘Girişimci kadınların her zaman yanındayız’

Girişimci kadınların her zaman yanında olduklarının altını çizen İş Bankası KOBİ ve İşletme Bankacılığı Pazarlama Bölümü Birim Müdürü Nazlı Coşkun; “Bir Cumhuriyet kurumu olan Bankamızın, kadınlara verdiği desteğin gururunu yaşıyoruz. Daha iyi, daha yaşanabilir bir dünya için daha çok kadının ekonomik hayata katılmasının, kadının toplumdaki yerinin iyileştirilmesinin bir şart olduğunu düşünüyor ve çalışmalarımızı da bu yönde devam ettiriyoruz. Bankamızın kadına verdiği değer aslında kuruluşundan bu yana gelen bir anlayış. Kadına karşı hep eşitlikçi bir önem atfeden bankamız, kuruluşunun ilk yıllarından bu yana kadın çalışanlarının sayısı giderek artan bir şirket olarak Türkiye’ye rol model olmuştur. Halihazırda yüzde 55 kadın çalışan oranıyla da ülkemizde en fazla kadın çalışanına sahip kurumlar arasında yerini almaktadır. Bu oranlar bankamızın kadın ve erkekler arasında hiçbir ayrım gözetmeyen, eşitlikçi yaklaşımın en iyi göstergesidir. Girişimci kadınların, ekonomiye katılımının ve kadın iş gücünü artırılmasının sürdürülebilir kalkınma açısından çok kritik olduğunu, sürdürülebilir kalkınmanın anahtarı olduğunu, ülkemizi geri yarıya taşıyacak ekonomik ve sosyal gelişmenin her iki cinsiyetin her alanda eşit varlığıyla söz konusu olabileceğini ve bunun ancak bu şekilde mümkün olabileceğine inanıyoruz. Ne kadar çok kadın işgücüne katılırsa ekonomik gelişimde o kadar fazla olacak ve ülkemiz bir sonraki adıma çok daha rahat ilerleyebilecektir. Bu doğrultuda da kadınları tan sosyal hem de ekonomik hayatta var olmaları için Türkiye’nin bankası olarak elimizi taşın altına koymaya devam ediyoruz. Bu kapsamda 8 Mart 2023 tarihinde yayınladığımız kadının güçlenmesi bildirgesiyle de 5 yıl içerisinde kadın işletmelere 100 milyar finansman sağlamayı, aynı zamanda 15 bin kadına girişimci olma niyetinde olan ya da şu an için girişimci olan kadının finansal okur yazarlık eğitim vermeyi taahhüt ederek buradaki niyetimizi bir kez daha somut bir şekilde teyit etmiş olduk. Bu taahhütlerimiz kapsamında ne yaptık diye bugüne gelip baktığımızda ne mutlu ki bize 2 yıl içerisinde 5 yıllık taahhüt finansman taahhüdümüzü yüzde 88’ini gerçekleştirerek kadın girişimcilere 88 milyar kredi kullandırmış bulunmaktayız. Aynı şekilde 2024 yılı ve 2026 yılları arasını kapsayan projemizin ikinci fazına start verdik” şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından ‘İlham Buluşması Paneli’ düzenlendi. Moderatörlüğünü GÜNMARSİFED Başkanı Funda Seçil Dedeoğlu’nun gerçekleştirdiği panelin konuşmacıları SEDEFED Yönetim Kurulu Başkanı ve TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emine Perviz Erdem ile SÜTAŞ Grubu Başkan Yardımcısı ve TÜRKONFED Yönetim Kurulu Üyesi Serpil Veral oldu. Panelde, Emine Perviz Erdem ve Serpil Veral düzenlenen panelde hikayelerini katılımcılar ile paylaştı.