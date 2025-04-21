TÜRKSAT 6A hizmete başladı! Erdoğan: Türkiye, kendi haberleşme uydusunu üreten 11 ülkeden biri 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜRKSAT Gölbaşı Yerleşkesi'nde düzenlenen "TÜRKSAT 6A Hizmete Alma" töreninde konuştu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından önemli satırbaşları:

İlk yerli ve milli haberleşme uydumuz Türksat 6A'nın hizmete alma töreni vesilesiyle bugün beraberiz. Türksat 6A'yı 9 Temmuz 2024'te uzaya fırlatmış, ilk test yayınını 17 Şubat'ta yapmıştık. Tüm süreçler sorunsuz tamamlandı.

Türksat 6A'nın ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Projenin başarıyla ilerletilmesine emeği geçen kardeşlerime teşekkür ediyorum.

En az 15 yıl hizmet verecek Türksat 6A ile Türksat'ın işlettiği haberleşme uydularının sayısı 6'ya, uzaydaki uyduların mevcudu da 10'a yükselmiş oluyor. Yeni haberleşme uydumuz televizyon yayıncılığı başta olmak üzere acil durum haberleşmesi için geniş kapsama alanı sunacak.

Uzay iletişim ve haberleşme sektörlerimiz için atılmış çok büyük bir adım olan Türksat 6A uydumuzun ülkemiz ve milletimiz için bir kez daha hayırlar getirmesini temenni ediyorum.

Türkiye, kendi haberleşme uydusunu üreten 11 ülkeden biri

Yüzde 80'in yerlilik oranıyla 84 yerli ekipman kullanılarak geliştirdiğimiz Türksat 6A ile birlikte Türkiye, kendi haberleşme uydusunu üreten 11 ülkeden biri konumuna yükseldi.

Yıllara sari bu çalışmalar ve teknolojilerle uzayda pek çok kritik eşiği aştık. En yüksek yerlilik oranına sahip Türksat 6A uydumuzu üretme imkan, yeteneğine sahip olduk.

Yapamayız diyenlere inat biz yaparız, hatta daha iyisini yaparız dedik. Karamsarlık aşılayanlara kendi ülkesinden umudunu kesenlere asla kulak asmadık. Yılmadan, yorulmadan, inanç, sabır ve azimle çalışarak bugünlere kadar hamdolsun alnımızın akıyla geldik.

23 yıldır olduğu gibi önce hayalleri hedeflere, sonra da hedeflere gerçeklere dönüştürmeye hep beraber inşallah devam edeceğiz. Uydularımızın dünya genelinde ulaştığı nüfus 3,5 milyardan 5 milyara yükselecek. Teknoloji transferi ve tecrübe kazanımı sayesinde ülkemiz uydu ve bileşenlerinin üretiminde önemli pazar payına sahip olacak.

Yerli ve milli uydu platformuna sahip olduk

Devrim niteliğindeki projeyle yerli ve milli uydu platformuna sahip olduk. Alt yüklenicilerle birlikte uydu üretim ekosistemi kurarak birçok kurum ve kuruluşumuzun uzay sanayine katkı vermesini sağladık. Aktif roller üstlenen mühendis ve personelle birlikte uydu ve uzay teknolojileri için insan kaynağı yetiştirmiş olduk.

Milli uydu markamızı oluşturma ve uzay şirketi kurulması noktasında önemli fırsat yakaladık

Fırlatma süreci de Türksat tarafından yönetildi. Dünya nüfusunun yüzde 60'ından fazlasını 5 milyar nüfusu kapsama alanına alan uzay çalışmalarında parmakla gösterilen ülkeler arasına girdik. Elde edilen bu kazanım ve etkinliklerle milli uydu markamızı oluşturma ve uzay şirketi kurulması noktasında önemli fırsat yakaladık.

Türkiye'nin önünde tarihi fırsat penceresi açılmakta

İnşallah çıtayı sürekli yukarıya çıkartarak hedeflerimize ulaşacağız. Dünyadaki gelişmelere baktığımızda Türkiye'nin önünde tarihi bir fırsat penceresi açılmaktadır. Küresel sistemde hak ettiğimiz yere gelmeye çok yakınız. Türkiye'nin önünde tarihi fırsat penceresi açılmaktadır. Hiç kimsenin şahsi ikbali özellikle bu uğurda heba etmesine izin veremeyiz. Bu ülkenin gündemi başörtüsüydü, sakaldı, sarıktı, irticaydı, yeşil sermayeydi. Kendilerine iç düşman ürettiler ve Türkiye'yi oyaladılar. Sonuçta ne oldu, Türkiye kaybetti. Eller koşar adım ilerlerken biz yerimizde saydık. Rakiplerle aramızdaki mesafenin açılmasına engel olamadık.

Boykot çağrılarıyla ülke ekonomisine zarar verilmesine kadar tüm tuşlara basılıyor

Bugün de dünya büyük bir dönüşümün arefesinde gümrük tarifeleriyle küresel ticaretin kuralları kökten değişiyor. Mevcut krizler çözülemediği gibi her gün yeni gerilime uyanıyoruz. Batı dünyası ve kurumları eski etkinliğini tamamen yitirmiş durumda. Yapay zeka teknolojilerinin nereye varacağını kimse kestiremiyor. Türkiye'nin ismi bölgesinin bir kutup başı olarak her platformda daha fazla zikrediliyor. Böylesi kritik dönemde ana muhalefet eliyle Türkiye tekrar tartışmaların içine çekilmek isteniyor. Geçmişte bedel ödetmiş bayat senaryolar tekrar tedavüle konulmaya çalışılıyor. Sokakların terörize edilmesinden, Türkiye'nin batıya şikayet edilmesine, üniversite ve lise gençliğinin kışkırtılmasından, boykot çağrılarıyla ülke ekonomisine zarar verilmesine kadar tüm tuşlara basılıyor.

50 bin masum katledilirken bize ne Filistin'den diyerek 18 aydır sustukları topraklarını savunan Filistinlilere terörist iftirası attıkları trajediden siyasi rant sağlamak istediler. Oyuncular değişmiş olsa da oynanan oyunun aynı olduğunu biliyoruz. Ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar arzu ettikleri kaos ve kargaşa ortamını bir türlü oluşturamıyorlar. Hükümet olarak biz de hizmet ve eser siyasetimizden kopmayarak onların tuzağına düşmüyoruz.

Muhalefetin 'oraya uçak inmez' dediği havalimanına artık aynı anda 3 uçak inip kalkıyor. İnançla, azimle, emekle, her cümlesi bilgi, tecrübe ve alın teriyle yazılmış tarihi bir başarı hikayesine hep birlikte şahitlik ediyoruz.