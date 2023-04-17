Uluslararası Yatırım Pozisyonu 267 milyar dolar açık verdi

2023 Şubat sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye’nin yurt dışı varlıkları, 2022 yıl sonuna göre yüzde 2,3 oranında azalışla 303,1 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 2,9 oranında azalışla 570,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye’nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2022 yıl sonunda -276,9 milyar dolar iken 2023 Şubat sonunda -267,1 milyar dolar oldu.

TCMB'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2022 yıl sonuna göre yüzde 8,8 oranında azalışla 117,4 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 2,7 oranında artışla 124,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 9,2 oranında artışla 49,1 milyar dolar olmuştur.

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2022 yıl sonuna göre yüzde 11,5 oranında azalışla 147,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir.

Portföy yatırımları 2022 yıl sonuna göre yüzde 1,4 oranında azalışla 91,8 milyar dolar olmuştur. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2022 yıl sonuna göre yüzde 8,7 oranında azalışla 26,3 milyar dolar olurken, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 4,3 oranında artışla 1,3 milyar dolar, Hazine’nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 6,9 artışla 44,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir.

Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2022 yıl sonuna göre yüzde 1,0 oranında artarak 331,3 milyar dolar olmuştur. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2022 yıl sonuna göre yüzde 1,5 oranında azalarak 39,7 milyar dolar olurken, TL mevduatı yüzde 21,2 oranında artarak 17,1 milyar Dolar olmuştur.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 1,3 oranında azalarak 56,4 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 0,3 oranında artarak 101,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmiştir."