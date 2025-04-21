Uluslararası Yatırım Pozisyonu 279 milyar dolar açık verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, şubat ayı itibarıyla Türkiye’nin yurt dışı varlıkları, bir önceki ay sonuna göre yüzde 0,1 oranında azalışla 378,2 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 1,5 oranında azalışla 657,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Böylelikle, aynı dönemde Türkiye’nin net Uluslararası Yatırım Pozisyonu yükümlülükleri 9,7 milyar dolar azalarak -279 milyar dolar oldu.

Açıklamada şöyle denildi:

"Bankaların yabancı para cinsinden efektif ve mevduat varlıkları %4,4 oranında artarak 39,0 milyar ABD doları olmuştur.

Varlık kalemleri yıl sonuna göre incelendiğinde, doğrudan yatırımlar kalemi %0,8 oranında artarak 72,6 milyar ABD doları, diğer yatırımlar kalemi ise %0,3 oranında azalarak 136,2 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Rezerv varlıklar kalemi %0,3 oranında azalarak 165,4 milyar ABD doları olmuştur.

Yükümlülükler altındaki diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların TL mevduat yükümlülükleri %7,1 oranında azalışla 23,1 milyar ABD doları olmuştur.

Yükümlülükler alt kalemleri yıl sonuna göre incelendiğinde, doğrudan yatırımlar kalemi, BIST 100 endeksindeki azalış ile döviz kurlarındaki artışın etkisiyle, Ocak ayı sonuna göre %5,8 oranında azalışla 169,6 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Portföy yatırımları kalemi %0,1 oranında artarak 128,3 milyar ABD doları ve diğer yatırımlar kalemi %0,1 oranında artarak 359,3 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir."