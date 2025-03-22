Üniversite öğrencilerinin enflasyonu yükselmeye devam ediyor!

ÖZDER ŞEYDA UYANIK

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyonu (TÜFE) Şubat 2025’te yüzde 39,05 olarak açıklamıştı. Ancak alt kalemlerdeki yükselişte eğitim yüzde 95 ile dikkat çekmişti.

Enflasyon hesaplamasında eğitim harcamalarının alt kalemlerine bakıldığında, ailelerin, çocukların ve gençlerin enflasyonundaki yükseliş görülüyor.

Son 10 yılda enflasyonda yükseliş yüzde 1.043 olurken, eğitimde yüzde 1.052 yükseliş görülüyor.

Eğitim

Öğrencilerin ana harcamaları olan kitaplarda fiyat artışları, TÜFE harcama grupları alt kalemlerinde; yüzde 763 olurken, kırtasiye malzemelerinde ise yüzde 1.253 oranında oluyor.

Gıda

Üniversite eğitiminde fiyat artışı 2015’ten bu yana yüzde 1.316 olarak hesaplanıyor. Dışarıda yemek yiyen bir öğrencinin yemeği (Lokanta, pastane, kafe vb. yerlerde yenen yemekler) yüzde 1.763 oranında artarken, içeceği de yüzde 1.234 oranında artıyor.

Barınma

Şehir dışında okuyan bir öğrencinin kirasında 10 yılda artış yüzde 1.256 olurken, yurt ücretleri ise yüzde 355 (Diğer konaklama hizmetleri (öğrenci yurtları)) oranında artış gösteriyor.

Sahibinden de öğrencilerin en yoğun yaşadığı bölgelerden Beşiktaş’ta kira artışlarının son 4 yılda yüzde 984,52 olduğu görülüyor. 2+1 bir ev olarak bakıldığında ise bu artış 4 yılda yüzde 1.076 oluyor.

Ulaşım

Ailesinin yanına gitmek için üniversite öğrencilerinin kullandığı ulaşımdaki 10 yıllık fiyat artışı; demiryolunda yüzde 1.260, karayolunda yüzde 1.150 ve havayolunda yüzde 954 oranında artarken, şehir içinde kalıp okula gitmek için olan ulaşım masrafı ise yüzde 1.136 oranında artış gösteriyor.

Teknoloji

Tüm bunların yanında iletişim ve teknoloji artık “olmazsa olmaz” durumunda olduğundan, “Telefon (mobil ve sabit hat) ve internet ücretleri” 10 yılda yüzde 365, “Bilgisayar ve ekipmanları” ise yüzde 238 oranında fiyat artışı gösteriyor.

İstanbul’da fiyatlar yükseliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) “İstanbul’da Öğrenci Yaşam Maliyeti Araştırması 2024/2025” araştırmasının sonuçlarına göre, özel yurtta kalan bir öğrencinin 2023-2024 eğitim öğretim yılındaki aylık harcaması 14 bin 583 TL olurken, 2024-2025 eğitim-öğretim yılında 22 bin 920 TL’ye çıkıyor. Aynı şekilde öğrenci evinde kalan bir öğrencinin ise harcamaları 12 bin 535 TL’den 18 bin 750 TL’ye çıkıyor.

Burslar ve krediler

Öğrencilerin Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan aldıkları kredi ya da burslarda ise son 10 yılda yüzde 809 oranında yükseliş olurken, 2025 yılında burs/kredi miktarı 3 bin TL’ye çıkarıldı. 10 yılda asgari ücrete oranla, burs/kredi miktarı yüzde 61 geriledi.