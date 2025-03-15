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Gündelik temizlikçi fiyatları enflasyonun ötesine geçti!

Gündelik temizlik hizmetleri, enflasyon hesaplamalarında yer alan kalemlerden biri olurken, TÜİK’in 2022 Nisan’dan bu yana açıklamadığı fiyatlar üzerinden hesaplandığında yükseliş, güncel fiyatların çok gerisinde kaldı.

Şeyda Uyanık
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Gündelik temizlikçi fiyatları enflasyonun ötesine geçti!
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ÖZDER ŞEYDA UYANIK

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon hesaplamalarında yer alan “Ev içi hizmetler (gündelikçi ücreti)” fiyatlarındaki değişim güncel ücretlerin gerisinde kaldı.

TÜİK, Nisan 2022’de enflasyon sepetindeki fiyatları açıklamayı sonlandırmıştı. “Gündelikçi ücreti” olarak geçen maddenin o tarihte 282,75 TL olduğu görülürken, tüketici fiyat endeksi ana grup ve alt ana gruplara göre endeks rakamlarına göre Nisan 2022’den Şubat 2025’e “Ev içi hizmetler (gündelikçi ücreti)” endeksindeki artış yüzde 432 oranında oluyor.

TÜİK’e göre endeks ve 2022’deki madde fiyatı üzerinde hesaplandığında, temizlik hizmetinin ücreti 1.504,25 TL oluyor.

Ancak internet üzerinden hizmet alımlarında fiyat çok daha yüksek görülüyor. 

Ev temizliği fiyatları

Hizmet alımına yönelik talepte bulunulan internet sitelerine bakıldığında, genel ücretlerin 2.400-2.500 TL bandında olduğu görülüyor.

Güncel ücretlerin TÜİK’ten yaklaşık yüzde 66 oranında daha yüksek olduğu dikkat çekiyor.

Asgari ücrete oranı

Asgari ücrete oranla da Nisan 2022’de 4.253,40 TL olan asgari ücretin yüzde 7’sine denk gelen 282,75 TL olan TÜİK gündelik temizlik hizmeti fiyatı; endekslerdeki artış oranına göre 1.500 TL olarak 2025’te 22.104 TL olan asgari ücretin yine yüzde 7’sine karşılık geliyor. Ancak güncel 2.500 TL olan ücretler ise asgari ücretin yüzde 11’ine karşılık geliyor.

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