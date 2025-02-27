Temizlik lüks oldu! Oto yıkama, kuru temizleme ve gündelikçi fiyatları uçtu

Gıda, giyim ve kira fiyatlarındaki artışlar gündemi meşgul ederken, temizlik sektöründe yaşanan ve geçen yıla göre yüzde 70’i bulan fahiş zamlar gözden kaçıyor. Yeni yıl ile birlikte; ev ve iş yeri temizliği için gelen gündelikçiler, kuru temizlemeciler, oto yıkamacılar ve halı, perde ve koltuk temizleyenlerin tarifeleri tepkilere sebep oluyor. Vatandaşlar yapılan işlerin ve kullanılan malzemelerin kalitesinden ve yüksek fiyatlardan şikâyet ediyor.

Kurumsal olmayan işletmelerin ya da bireysel çalışanların elden ödeme alması ve kredi kartı kabul etmemesi de eleştirilen bir diğer nokta. Tüketici dernekleri de konuyla ilgili şikâyetlerin arttığını belirterek “Özellikle hizmet sektöründe bu tür sorunlar yaşanıyor. Fiyatlar oldukça yükseldi. Tüketicilerin gerek ödeme gerekse de işlemlerin eksik yapılması ile ilgili hukuki hakları bulunuyor” açıklaması yapıyor.

Elbise temizliği bin lira

Bugün bir gömlek için istenilen kuru temizleme ücreti 200-300 lira arasında değişiyor. Pantolon 300-400 lira, ceket 400-600 lira, mont 500-700 lira, kazak 400-600 lira, takım elbise 700-1.000 lira, paltolar ise 750-1.200 lira arasında değişiyor. Kravat bile ütüsüyle beraber 250 liraya temizleniyor. Bu ürünlerin 2 kez kuru temizlemeye gitmesi ile aynı ürünün yeniden satın alınması arasında bir fark kalmadığı görülüyor.

Gündelikçi çağırmak zor

Türkiye Gazetesi'nden Kaan Zengili'nin haberine göre, ev ve iş yeri temizliği için istenilen fiyatlar da dudak uçuklatıyor. Büyükşehirlerde ortalama bir ev temizliği için eve gelen gündelikçiler 1.500 lira ile 2.500 lira arasında ücret talep ediyor. Aynı şekilde iş yeri temizliği için de fiyatlar 4 bin lira ile 10 bin lira arasında değişiyor. İş yerlerinde fiyatlar metrekareye göre değişiklik gösteriyor. Ev ve iş yeri temizliğinde memnuniyet oranları da oldukça düşük. Genel şikâyetler arasında yüksek fiyat dışında; işin eksik yapılması ve kalitesiz malzeme kullanımı öne çıkıyor.

Halı yıkatmak ateş pahası

Halı, koltuk ve perde gibi eşyaların temizlik fiyatları da oldukça yüksek. Tek bir halı yıkama ücreti 500 lira ile 1.500 arasında değişirken, perde yıkama tekli fiyatı 200-300 lira, koltuk temizliği ise 1.500-2500 lira arasında değişiyor. Üstelik evden alınıp temizliğe götürülen ürünler uzun süre teslim edilmiyor.

Arabalar akaryakıt istasyonlarında yıkanıyor

Oto yıkama fiyatlarındaki artışlar da vatandaşların tepkisine sebep oluyor. Bugün ortalama bir otomobilin temizliği için 500 lira ile 1.000 lira arasında ücret talep ediliyor. Bu rakamlar ortalama fiyatlar, bazı yerlerde kampanyalar dâhilinde 350 liraya düşerken, bazı yerlerde 1.200 liraya kadar çıkıyor.

Detaylı detaylı temizlik yaptırmak isteyenlerin 1.500-2.500 lirayı gözden çıkarmaları gerekiyor. Bu fiyatlar sebebiyle vatandaşlar genelde araçlarını benzin istasyonlarında ya da kendileri yıkamayı tercih ediyor.