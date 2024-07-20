Uzmanlar, Türkiye'nin kredi notu artırımlarının devam edeceğini düşünüyor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu 2 kademe artırarak "B3"ten "B1"e yükseltirken, kredi notu görünümünü "pozitif" olarak korudu.

Uzmanlar, Moody'in Türkiye'nin kredi notunu artırmasının ardından başka not artırımlarının da gelmesini bekliyor.

Moody's'ten yapılan açıklamada, kredi notunun B1'e yükseltilmesinin temel itici gücünün yönetimdeki gelişmeler, özellikle ortodoks para politikasına kararlı ve giderek daha iyi yerleşen geri dönüş olduğu belirtildi.

AA Finans analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, "Moody's diğer kredi derecelendirme kuruluşlarından çok geride kalmıştı, aradaki farkın kapanması için acele etmeliydi." dedi.

Bürümcekçi, şu anda hepsinin Türkiye için aynı yerde ve pozitif görünümde olduğunu bundan sonraki ilk kararlarının da birer kademe not artışı olacağı öngörüsünde bulundu.

“Daha fazlasının geleceğini gösteriyor”

Bluebay Varlık Yönetimi Gelişen Piyasalar Kıdemli Stratejisti Timothy Ash de 2 kademe not artırımının nadiren görüldüğüne dikkati çekti.

Bu kararın Moody's'in Türkiye'nin kredi notu konusunda Standard & Poor's'un (S&P) ve Fitch Ratings'in ne kadar gerisinde olduğunu ve onlara yetişmesi gerektiğini ortaya koyduğunu belirten Ash, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in reformlarının etkisini gösterdiğini söyledi.

Ash, "Türkiye'nin kredi notunun 2 kademeli yükseltilmesi ve olumlu görünüm, daha fazlasının geleceğini gösteriyor." diye konuştu.

"Not artışı sürpriz değil ancak 2 kademe olması biraz sürpriz bir gelişme oldu"

İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu ise kararın önemli ve olumlu bir gelişme olduğunu ifade etti.

Not artışının 2 kademe birden yükseltilmesinin ve bunun ilk kez olmasının da bundan sonraki döneme ilişkin olumlu seyrin beklentisinin bir yansıması gibi gözüktüğünü belirten Aslanoğlu, bu açıdan not artışının sürpriz olmadığını ancak 2 kademe olmasının biraz sürpriz bir gelişme olduğunu dile getirdi.

Aslanoğlu, şunları kaydetti:

"Ama bu nottaki diğer ülkelere baktığımızda Türkiye'nin normal koşullarda çok çok daha iyi yerlerde olmasını beklediğimiz de kesin. Önümüzdeki süreçte yatırım yapılabilir kategoriye gitmek için bu sürecin devamlılığı ve reform tarafının özellikle güçlü bir şekilde ilerlemesi gerekiyor. Unutmayalım bir yıl gibi bir süre sonra böyle bir artırım geldi. Bir yılda para politikası olsun, birtakım gri listeden çıkmak olsun, maliye politikası olsun, birçok adımlar atılmaya çalışıldı ve bu çok zorlu bir süreç. Makro dengelerin korunması, bu notların da sürdürülebilirliği açısından son derece önemli. Umarım bu süreç gelir dağılımı etkileri de minimize edilerek ve sürdürülebilir bir şekilde devam ettirilebilir. O zaman yeni not artışları da gelecektir."

"Enflasyonla mücadelede olumlu göstergelerin devam etmesi not artışına katkı sağladı"

Pariterium Danışmanlık Kurucusu Dr. İsmet Demirkol da "Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının ortodoks para politikasına devam etmesi, özellikle dış finansal kırılganlıklara karşı yapılan mali desteklerin devamı, TL'nin daha değerli kılınabilmesi açısından enflasyonla mücadelede olumlu göstergelerin devam etmesi not artışının 2 kademe olarak devam etmesinde katkı sağladı." dedi.

Moodys'in bu kararının Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk priminin (CDS) gerilemesine katkı sağlayacağı öngörüsünde bulunan Demirkol, S&P ve Fitch Ratings'in de Türkiye'nin kredi notunu 2 kademe artırmasının beklenebileceğini ifade etti.

Demirkol, bu kararın ileriki yıllarda, özellikle 2025'te Türkiye'ye yabancı sermaye girişinin önünün açılabilmesi için de katkı sağlayabileceğini vurgulayarak, kararın belki de doğrudan yabancı yatırım girişlerinin kalıcı hale gelmesinde de büyük katkı sağlayabileceğini kaydetti.

Türkiye'nin kredi notu görünümü

Moody's ocak ayında da Türkiye'nin kredi notu görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çıkarmıştı.

Diğer kredi derecelendirme kuruluşlarından S&P, mayıs ayında Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltirken, kredi notu görünümünü "pozitif" olarak korumuştu.

Fitch Ratings ise martta Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltirken, not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çevirmişti.