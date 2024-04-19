Yabancı doğrudan yatırımlar şubatta “negatif”e döndü

Mehmet KAYA/ANKARA

Şubat ayında doğrudan yabancı yatırımlarda eğilim tersine döndü. Uzun süredir gelen yatırımlar, gayrimenkul sektörünün de etkisiyle giden yatırımlardan fazlayken, şubat ayında net 142 milyon dolarlık yatırım çıkışı yaşandı.

Türkiye’ye yabancı doğrudan yatırım girişindeki azalma ve Türkiye’den yurt dışına giden yatırımdaki artış eğilimi, Şubat ayında, aylık bazda giden yatırımın gelen yatırımdan fazla olmasıyla sonuçlandı. Uzun süredir Türkiye’ye gelen yatırımlarda gayrimenkul alımlarının etkisiyle doğrudan yatırım pozitif seyrediyordu. Şubat ayında Türkiye’den yurt dışına net 142 milyon dolarlık yatırım çıkışı oldu. Tasfiyeler, gayrimenkul vb. unsurlar dışında, doğrudan yatırım için çıkmış tutara bakıldığında net çıkış 244 milyon dolar olarak belirlendi. Tasfiyeler dahil edildiğinde net sermaye hareketinde ise 70 milyon dolarlık çıkış görüldü. Türkiye’ye gelen gayrimenkul yatırımlarında düşüş emareleri görülüyor. Geçen yıl Ocak-Şubat döneminde 920 milyon dolar olan gelen gayrimenkul yatırımı, bu yıl aynı dönemde 567 milyon dolar oldu. Türkiye’den yurt dışına yapılan gayrimenkul yatırımlarında da artış eğilimi devam ediyor. 2023’ün tamamında 2.1 milyar dolar ile çok yüksek bir sıçrama gösteren gayrimenkul yatırımlarında, 2023 Ocak-Şubat döneminde 219 milyon dolar olan Türklerin yurt dışındaki gayrimenkul yatırımları, 2024 Ocak-Şubat döneminde 298 milyon dolar oldu.

Yurt dışına gayrimenkul yatırımları sürüyor

Şubat ayında, Türkiye’den yurt dışına sanayide 104 milyon dolar, hizmetler sektöründe 419 milyon dolar yatırım gitti. Hizmetler sektöründeki 419 milyon dolarlık yurt dışına yatırımın 165 milyon doları gayrimenkul hizmetleri ve gayrimenkul alımlarından oluştu. Ocak-Şubat döneminde ise bu kapsamdaki gayrimenkul yatırımları için giden tutar 298 milyon dolar olarak belirlendi. Ocak-Şubat döneminde gayrimenkul için giden yatırımın artış oranı bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 36 oldu. 2023’te Türklerin yurt dışındaki gayrimenkul yatırımları yüzde 136 oranında artarak 2 milyar 86 milyon dolara ulaşmıştı. 2022’de bu tutar 791 milyon dolar düzeyindeydi. Bu yılın ilk iki ayında da, rekor yılına kıyasla artış eğiliminin devam ettiği görüldü. Türkiye’den yurt dışına giden doğrudan sermayede inşaat sektörü liderliğini sürdürüyor. Bu alandaki yüksek tutarlar Türk müteahhitlerin yurt dışındaki işlerinden kaynaklı oluyor.