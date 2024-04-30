Prof. Dr. Hakan Kara, Merkez Bankası'nın zararını hesapladı! Trilyonu buldu...

Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Merkez Bankası eski başeknomisti Prof. Dr. Hakan Kara, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) geçen yıl yaşadığı ekonomik kayıpları detaylandırdı. Kara, bankanın rekor düzeydeki zararının nedenlerini ve miktarlarını paylaştı.

Tarihin en pahalı iktisat deneyimi

Kara, "Merkez Bankası 2023 yılında, büyük oranda KKM kaynaklı olarak 818 milyar TL zarar etti. Ek olarak, eksi rezervlerden kaynaklanan 318 milyar TL değerleme zararı ile bankanın toplam zararı 1 trilyon 136 milyar TL'ye ulaştı.

Tarihin en pahalı iktisat deneyinin sonucu olarak Merkez Bankası geçen yıl neredeyse tamamı KKM kaynaklı 818 milyar TL zarar etti. Ayrıca eksi rezervden dolayı 318 milyar da değerleme zararı var.

Uluslararası muhasebe standartlarına göre zarar toplamda 1 trilyon 136 milyar TL" dedi.