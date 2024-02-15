Yabancının gelişinde yeni tarih yılın üçüncü çeyreği

Şebnem TURHAN

Geçen yılki seçimlerin arından yeni ekonomi yönetimi ve politikalarıyla birlikte yabancı yatırımcının TL varlıklara geri dönmesi beklenmeye başladı. Ancak yabancı giriş sinyallerini verse de eskisi gibi bir akım yok. Uzmanlar yılın üçüncü çeyreğinde yabancıyı bekliyor.

Yeni yıla iyi başlayan hisse senedi piyasaları son iki gündür iştahsız seyrediyor. Buna karşılık yılbaşından bu yana TL cinsi yüzde 20’den fazla getiri elde eden BİST100 endeksi için yılsonu hedefl eri 11 bin puanın üzerinde bulunuyor. Ancak bu hedefl ere ulaşmanın sırrı ise yabancı yatırımcı. Yeni ekonomi yönetiminin göreve gelmesinin ardından yeniden Türkiye’ye beklenen yabancı yatırımcıya yönelik uzmanların yeni tahmini yılın üçüncü çeyreğine işaret ediyor. Uzmanlar, TL varlıklara hisse ve tahvil tarafında yabancı akışı beklediklerini belirterek uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye’nin kredi notuna yönelik olası artışlarının ise bu akışı daha da hızlandıracağını vurguladı.

Aracı kurumlar hesaplarını yılın üçüncü çeyreğinde yabancı yatırımcıların hızlı girişine göre yapıyor. A1 Portföy Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mete Yüksel, yerel seçimler sonrasında haftalık bazda hisse senedi ve tahvilde 1 milyar doların üzerinde yabancı girişi görülebileceğini dile getirerek yabancı yatırımcıların borsadaki payının yeniden yüzde 50’nin üzerinde olacağı günlere de 5 yıl içinde gelinebileceğini vurguladı.

Kredi notu artışları hızlandırır

A1 Capital Araştırma Genel Müdür Yardımcısı Baki Atılal’ın da beklentisi yılın üçüncü çeyreğinin ortasından itibaren yabancı akışlarının hızlanması yönünde. Atılal, yabancı yatırımcının girişini artıracak en önemli etkenin Türkiye’nin kredi notu artışı olduğunu dile getirerek bu not artışlarının da yılın üçüncü çeyreğinde gelebileceğini dile getirdi. Kredi not artışı ve swap kanallarının açılmasıyla birlikte yabancı yatırımcı girişinin artacağını söyleyen Atılal, yılın son çeyreğinde ise Merkez Bankası’nın önümüzdeki yıla ilişkin beklentilerinin önemli olacağını ifade etti. Atılal, hem yerli hem yabancı yatırımcının faiz artırımlarını bitiren Merkez Bankası’nın 2025 enfl asyon tahmini yüzde 14’e nasıl ulaşılacağının önemli olacağına vurgu yaptı.

Belli sektör ve hisselere gelecek

İnfo Yatırım Genel Müdürü Tarkan Akgül de bu yılın ilk çeyreğinde yabancı yatırımcı beklentisinin yüksek olduğunu dile getirerek geçen yılın son çeyreğinden itibaren yabancı girişinde bir kıpırdanma yaşandığını vurguladı. Akgül, bu kıpırdanmayı işlerinde de gördüklerini söyleyerek limit isteyen, toplantı talep eden yabancı yatırımcı sayısında gözle görülür artış yaşadıklarını ifade etti. Üçüncü çeyrekle birlikte yabancı yatırımda bir akım beklentisinde olduklarına işaret eden Akgül, ancak bu akımın belli sektör ve hisselerde yoğunlaşacağını dile getirdi. Akgül, tıpkı yerli yatırımcı gibi yabancı yatırımcının da selektif davranacağını kaydederek yabancı yatırımcıların belli büyüklükteki şirket ve belli endekslere girmeye geleceklerine vurgu yaptı.

Hissenin cazibesi artabilir

Bir başka piyasa uzmanının verdiği bilgiye göre ise yerel seçimlerin ardından TL mevduat faizi ve döviz kurlarında bir hareket yaşanabilir. Bu durumda uzman yatırımcılara hisse senedi piyasalarında pay azaltımı yapılmasını önerirken yine yılın üçüncü çeyreğiyle birlikte yeniden hisse senedi piyasasının daha cazip hale gelebileceğine işaret etti.

Son 1 yılda giriş 4.4 milyar dolar oldu

Merkez Bankası haftalık verilerine göre yılbaşından 2 Şubat ile biten hafta itibariyle yabancı yatırımcılar toplam 198.74 milyon dolarlık hisse senedi, 273 milyon dolarlık devlet iç borçlanma senedi ve 38.5 milyon dolar şirket borçlanma senedi alımı yaptı. Yabancı yatırımcılar böylelikle 2024 yılında toplam 510.2 milyon dolarlık menkul kıymet alımı gerçekleştirmiş oldu. Son 1 yıllık süre zarfında yabancı yatırımcılar 2 milyar 91,9 milyon dolarlık hisse senedi, 2 milyar 210 milyon dolarlık DİBS ve 46.2 milyon dolar ŞBS alımı gerçekleştirirken menkul kıymet piyasasına 4 milyar 348,1 milyon dolar yabancı girişi oldu.