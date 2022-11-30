Yabancıya konut satışına karşı imza kampanyası

Fikri CİNOKUR-ANTALYA

Konut fiyatları astronomik rakamlara çıkan Antalya’da yabancılara konut satışının yasaklanması için sosyal medyada imza kampanyası başlatıldı.

Yerli halkın kiralık konut bulamaması, konut satışlarının da yüksek olması nedeniyle devlet memurları Antalya’da görev yapmak istemiyor. Çok sayıda memurun ise tayinlerini daha küçük ilçelere ya da başka şehirlere yapılması için girişimlerde bulunuyor. Tüm gelişmelerin üzerine Antalya’da sosyal medyada bir araya gelen bir grup, kentte yabancılara konut satışının yasaklanması için imza kampanyası başlattı. Change.org’da kısa sürede yayılan imza kampanyası 10 bine ulaştı.

“Yerel halk için artık konut erişilemez hale geldi”

İmza kampanyasında Antalya genelinde ortalama kiraların 10 bin lirayı aştığı, Alanya›da ortalama bir dairenin kirasının 13 bin TL’yi bulduğu belirtilerek, şiddetli şekilde hissedilen kira artışının barınma krizine yol açtığı ve kentte yaşamanın birçok insan için imkânsız hale geldiğine dikkat çekildi. İmza kampanyası açıklamasında özetle şu görüşlere yer verildi: “Şu anda çok ciddi dış göç alıyoruz. Bu, demografik yapıyı etkiliyor. Nüfusun yüzde 25›i yabancılardan oluşuyor. Bu da konuta erişilebilirlik problemini gündeme getiriyor. Konut fiyatlarında çok ciddi artış var. Son 3 yılda 600 bin TL olan bir daire, 5 milyon liranın üzerine çıktı. Bu durum, emlak fiyatlarını da artırıyor. Aynı şekilde kiralarda da artış oluşuyor, bu ciddi bir problem. Özellikle öğrenciler, burada yaşayan halk için artık konut erişilemez hale geldi. Bu noktada dışsal ve içsel krizler kentleri farklı etkiliyor. Özellikle Antalya bir taraftan hem çekici oldu hem de burada yaşayanlar için çok ciddi konuta erişim problemini gündeme getirdi.”

“Ukraynalı ve Rus emlakçı sayısı 10 bine ulaştı”

Göç dalgasıyla birlikte Antalya’da kayıt dışı emlakçılık yapan Ukraynalı ve Rus sayısının tahminen 10 bine ulaştığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi: “Bu kişiler yüzlerce kişilik WhatsApp gruplarıyla emlak piyasasını altüst etmeye devam ediyor. Hiçbir kayıtları yok ama kısa sürede Antalya emlak piyasasını kontrol eder hale geldiler. Biz o gruplara giremiyoruz çünkü bizi almıyorlar. Oda olarak 5 bin TL olarak belirlediğimiz bir kira onların portföyüne girince bir anda 12-15 bin TL’ye çıkıyor. Ev satışlarında da durum maalesef böyle. Evini satmak veya kiralamak isteyen kişiler yerli emlakçılar yerine bu kişilerle çalışıyor. Tabii bu durum piyasanın tamamını etkiliyor. Olan da Türk vatandaşına oluyor. Çünkü yabancı emlakçıların belirlediği fiyatlar üzerinden bir Türk vatandaşının ev kiralaması veya satın alması neredeyse imkansız.”

“Yabancıya satılmazsa maliyetler daha da artar”

● Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) 41. Grup (Gayrimenkul Faaliyetleri) Meclis üyesi Mustafa Ayanoğlu, “Yabancılara konut satışı olmaz ise maliyet artışları nedeniyle yerlinin konut alması olanaksız hale gelir” dedi. Yabancıya konut satışlarının devletlerarası karşılıklılık anlaşmalara göre gerçekleştirildiğini kaydeden Ayanoğlu, yabancıya konut satışına yasak getirilmesi için imza kampanyası başlatanların bu girişiminin pek de uygun olmadığını dile getiren Ayanoğlu, şöyle konuştu: “Antalya’da yabancıya konut satışı konut fiyatlarını olumsuz etkiledi. Ama inşaat sektörünü de ayakta tutmak zorundayız. Konut fiyatlarını sadece yabancıya satış etkilemedi. Antalya’da konut stoku kalmadı. Yeni inşaat alanı da kalmadı. Arsa da kalmadı.”

“Herkes kendi çıkarına göre hareket ediyor”

● Antalya Emlakçılar, Oto Galericiler ve İş Takipçileri Odası Başkanı İsmail Çağlar, imza kampanyasıyla ilgili, “Herkes kendine göre hareket ediyor” dedi. Antalya’da yaşanan konut sorunu nedeniyle kent merkezinde bazı vatandaşların konutlarını kiraya verip köylerine göç ettiğini bildiren Çağlar, sosyal medyada açılan imza kampanyasından haberdar olduğunu belirtti. Çağlar, yerli halkın sorunu çözmek için çeşitli yollara başvurduğunu belirterek şunları söyledi: “Antalya’da ve sahil ilçelerinde yaşam zorlaştı. Hele asgari ücretli için daha da zorlaştı. Merkez ilçelerinde bazı vatandaşlar konutlarını kiraya verip köylerine gidiyor.”