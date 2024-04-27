Yalova, Çorlu ve İnegöl doğal gaz ihaleleri sonuçlandı

Yalova ili ile Çorlu ve İnegöl ilçelerinde toplam 450 bin aboneye, yaklaşık 1 milyon 800 bin kişiye doğal gaz dağıtım hizmeti verecek şirketlerin belli olduğunu duyuruldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından kabul edilen Doğal Gaz Piyasası Dağıtım Lisanslarına İlişkin Tedbirler Yönetmeliği ile hem hizmet kalitesini artıracak hem de şebeke işletme güvenliği en üst düzeyde koruyacak bir düzenlemeye imza atmıştı. Düzenleme ile dağıtım lisansı sahibi tüzel kişinin faaliyetlerinin sürdürülemez duruma geldiğinin veya geleceğinin anlaşılması durumunda; dağıtım şebekesinin korunması, tüketicilerin mağduriyet yaşamaması ve sunulan hizmetin devam etmesi, ekonomiye ve tüketicilere verilmesi muhtemel zararların minimize edilmesi amacıyla telafisi imkansız zararlar oluşmasına fırsat bırakmadan EPDK’nın gerekli tedbirleri önceden alması hükme bağlandı.

Bu kapsamda Yalova ili ile Çorlu ve İnegöl ilçelerinde toplam 450 bin aboneye yani yaklaşık 1 milyon 800 bin vatandaşa doğal gaz dağıtım hizmeti veren Armagaz, Çordaş ve İngaz doğal gaz dağıtım şirketlerine, tüketici hizmetlerindeki aksaklıklar ve BOTAŞ’a olan borçlarını ödememesi sebebi ile EPDK tarafından gerekli adımlar atılmış, bu bölgeler için yeniden ihaleye çıkılacağı da kamuoyuna açıklanmıştı.

EPDK tarafından adı geçen şirketlerin yönetim kurulu üyeleri değiştirilerek yerlerine yeni atamalar yapıldı. Ataması yapılan yönetim kurulu üyeleri alanında uzman ve tecrübeli isimlerden belirlenerek doğal gaz dağıtım hizmetlerinin aksamaması ve tüketicilerin mağduriyet yaşamaması sağlandı.

Yapılan açıklamaya göre, EPDK tarafından yapılan soruşturmalar neticesinde, 07/12/2023 tarihinde Kurul tarafından, Armagaz, Çordaş ve İngaz’ın dağıtım lisanslarının iptal edilmesine, lisans iptalinin yeni lisanslar verildiğinde geçerlilik kazanmasına, ilgili şebekenin satışı ve yeni lisans sahibinin belirlenmesi için şebeke satış ihalesine çıkılmasına karar verildi. İhale ilanları 27/01/2024 tarihli ve 32442 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı. 05/02/2024 itibarıyla şartname satış süreci tamamlanarak şartname alan firmalar yeterlilik incelemesine tabi tutuldu. Yeterlilik incelemesi sonucunda ihalelere teklif vermek üzere aşağıdaki şirketler Kurul tarafından yeterli görüldü.

İhale şartnamesi satın alan ve teklif vermeye yeterli görülen firmalar şöyle:

1. Torunlar Enerji Sanayi ve Tic. A.Ş.

2. Palmet Gaz Grup A.Ş.

3. Sel-tan İnş. Tic. Ve San. A.Ş.

4. A Doğalgaz ve Elektrik A.Ş.

5. Akmercan Turizm Taşıma Ltd. Şti.

6. Aksa Doğalgaz Dağıtım A.Ş.

7. MBD İnşaat San. ve Tic. A.Ş.

8. Likitgaz Dağıtım ve Endüstri A.Ş.

9. Dema Grup Altyapı Taahhüt A.Ş.

Dema Grup'un sadece İnegöl bölgesi için şartname satın aldığı, Diğer 8 şirketinse her 3 bölge için ayrı ayrı şartname satın aldığı belirtildi.

Yeterlilik alan şirketlere 22.03.2024 tarihinde yapılan bildirimler ile 24.04.2024 tarihinde ARMAGAZ dağıtım şebekesi satış ihalesinin, 25.04.2024 tarihinde ÇORDAŞ dağıtım şebekesi satış ihalesinin, 26.04.2024 tarihinde İNGAZ dağıtım şebekesi ihalesinin gerçekleştirileceği bildirildi ve teklif vermek üzere ihalelere davet edildi.

İhale sonuçları

İhaleler EPDK konferans salonunda gerçekleştirildi.

- 24.04.2024 tarihinde gerçekleştirilen ARMAGAZ doğal gaz dağıtım şebekesi ihalesini 1.910.000.000 (bir milyar dokuz yüz on milyon) TL en yüksek teklif bedeli ile A Doğal Gaz ve Elektrik A.Ş.;

- 25.04.2024 tarihinde gerçekleştirilen ÇORDAŞ doğal gaz dağıtım şebekesi ihalesini 1.480.000.000 (bir milyar dört yüz seksen milyon) TL en yüksek teklif bedeli ile A Doğal Gaz ve Elektrik A.Ş.;

- 26.04.2024 İNGAZ doğal gaz dağıtım şebekesi ihalesini 1.400.000.000 (Bir milyar dört yüz milyon) TL en yüksek teklif bedeli ile Torunlar Enerji Sanayi ve Tic. A.Ş.; kazandı. Bu sonuçlar ile toplam 4 milyar 790 milyon TL’ye ulaşılmıştır. (Artı KDV tutarı ise 958 milyon TL düzeyinde)

EPDK onayı gerekli

İhale sonuçları Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu onayına sunulacak olup, ihale sonuçlarının Kurul tarafından onaylanması halinde, ihaleyi kazanan şirketlere şebekelerin devredilmesi ve yeni lisansların verilmesi süreçleri yürütülecek. 28 Eylül 2023 tarihinde EPDK tarafından atamaları yapılan yönetim kurulu üyelerinin görevleri de yeni lisanslar verilene kadar devam edecek.

Yılmaz'dan açıklama

Konuyu değerlendiren EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, enerji yönetimi ve özel sektör iş birliğinde Türkiye’nin doğal gaz ticaret merkezi olma hedefine kararlılıkla yürüdüğüne dikkat çekti. Doğal gaz sektörünün ülkemizin enerjide gözbebeği bir sektör konumunda olduğunu belirten Yılmaz, dağıtım hizmetlerinin aksamamasının ve tüketicilere her zaman en kaliteli hizmet verilmesinin temel öncelik olmaya devam edeceğini vurguladı.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz şunları söyledi:

“Türkiye’nin enerjide büyük hedefleri var. Elbette bu hedeflere yürürken dağıtım hizmetlerinin aksamaması ve tüketicilerimizin en kaliteli hizmeti alması bizim asla taviz vermeyeceğimiz iki husus. Kurulumuz tarafından atanan yönetim kurulu üyelerimiz 7 ay boyunca bu konuda üzerlerine düşen görevi layıkıyla yerine getirdiler. İhale sürecimiz de tüm şeffaflığı ile gerçekleştirildi ve sektörümüze layık bir şekilde tamamlandı. Kazanan şirketleri tebrik ediyorum. İhalelere gösterilen yoğun ilgi ve oluşan yüksek şebeke satış bedelleri, yatırımcılarımızın ülkemizin hem ekonomisine hem de enerji yönetimine duyduğu güveni bir kere daha ortaya koymuştur. Milletimiz ve sektörümüz için hayırlı olsun. İnanıyorum ki ihaleyi kazanan şirketler dağıtım bölgesindeki vatandaşlarımıza en iyi ve en kaliteli hizmeti sunacaktır. Bundan sonra da tüketicilerimizin enerji tedarikinin aksatılması riskini gördüğümüz durumlarda EPDK olarak gerekli tedbirleri kararlılıkla alacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.”