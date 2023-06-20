Yeni asgari ücret belli oldu: 11 bin 402 lira

Mehmet KAYA - Hüseyin GÖKÇE

ANKARA - Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2023 yılı ikinci yarısında geçerli olacak asgari ücreti, işçi ve işverenin tam mutabakatıyla brüt 13 bin 414, net 11 bin 402 lira olarak belirledi. Bu oran geçen yılın ilk dönemine göre yüzde 102, mevcut seviyeye göre ise yüzde 34 artış anlamına geliyor. Yeni asgari ücret, 23.68 liralık dolar kuruna göre ise 481.5 dolara karşılık geliyor.

Komisyonun yaklaşık yarım saat süren üçüncü toplantısının ardından açıklamayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yaptı. Bakan Işıkhan, 400 liralık işveren desteğinin önümüzdeki 6 ay için 500 liraya çıkarılacağını söyledi.

Bakan Işıkhan, çalışanı enflasyona ezdirmedikleri gibi asgari ücretin enflasyonun üzerinde bir refah payı eklenerek belirlendiğinin altını çizerken, artışın 2002’ye göre 61 kat olduğunu kaydetti.

TÜRK-İŞ Başkanı Atalay: Fiyatlar artınca alınan zam anlamlı olmuyor

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay da yaptığı konuşmada, çalışanların emeğini A’dan Z’ye herkesin bildiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğünü hatırlatarak, katkısından dolayı Erdoğan’a teşekkür eden Atalay, artışa dair yorum yapmadı ancak enflasyonun düşüşüyle alım gücünün ve alınan zammın korunabileceğine işaret etti. Atalay, “Geçen sene ara zamda yüzde 30’du, şimdi yüzde 34. İnşallah enflasyon kontrol altına alınır, zamlar olmaz. Enflasyon belli bir noktaya gelir de alım gücümüzü korumaya devam ederiz. Asgari ücreti artır, enflasyon belli bir noktaya gelmezse bir önemi kalmıyor. Çalışanlar olarak pazardaki, marketteki fiyatların bir an önce kontrol altına alınması, temennimiz bu.”

TİSK Başkanı Akkol: Çalışma hayatının başka sorunlarına odaklanabiliriz

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol da açıklamasında, üçlü mutabakatla sonuca ulaşılmasından ve sürecin kamu desteğini de içerecek şekilde hızla tamamlanmasından memnuniyet duyduğunu belirtti. Beklentileri dikkate alan dengeli bir rakam için çalışıldığını ve imkanları zorlayarak, işçileri, işletmeleri, istihdamı gözeten bir sonuca ulaşmak için gayret ettiklerini vurguladı.

Asgari ücretin belirlenme sürecinin çok fazla dikkat çektiğini vurgulayan Özgür Burak Akkol, işçi, işveren ve devleti ayırmadığını, bir bütün olarak gördüğünü belirterek, “Umuyorum bundan sonraki dönemlerde de işbirliği ruhunu sürdürmeye devam edeceğiz. Bu ruha ihtiyacımız var. Tüm çalışanların ücretlerin asgari ücrete kadar olan kısmından vergi alınmama uygulaması devam ediyor. Bu çok önemli bir uygulamadır. Bizim üretim, istihdam ve ihracatı performansımızı ve rekabetçiliğimizi korumak için sağlanan 500 TL asgari ücret desteği için Cumhurbaşkanı ve Bakanımıza teşekkür ediyorum. Bu teşvik için TİSK’in yoğun mesai harcadığını belirtmek istiyorum. Şimdi artık odağımızı sosyal refahın geliştirilmesine, ülke rekabetçiliğimizin üst seviyelere taşınmasına ve çalışma hayatının diğer sorunlarına ayıracağız. İşverenler olarak zorlu dönemeçlerden geçiyoruz. TİSK olarak yeni yüzyılda üzerimize düşeni yapmaya hazırız” diye konuştu.

İşverene maliyeti 15 bin 762 lira

Öte yandan ekonomim’in hesaplamalarına göre neti 11 bin 402 lira, brütü 13 bin 414 lira olan asgari ücretin işverene maliyeti ise 15 bin 762 lira olacak. İşverene Asgari ücretin işverene maliyeti hesaplanırken, brüt asgari ücret üzerinden yüzde 15.5 oranında SGK primi işveren payı alınıyor. Bu tutar 2 bin 79 lira düzeyinde. Ayrıca yüzde 2 oranında da (268 TL) işveren işsizlik sigortası primi kesintisi yapılıyor. Buna göre işçinin eline 11 bin 402 lira olarak geçen asgari ücret, işverene 15 bin 761 liraya mal olacak.

Brüt asgari ücret: 13414

SGK primi işveren payı (yüzde 15.5): 2079

İşsizlik sigortası primi(yüzde 2): 268