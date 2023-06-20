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Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Asgari ücret temmuz ayından itibaren net 11 bin 402 TL olarak uygulanacaktır. Milletimize hayırlı ve uğurlu olsun." dedi.

Haber Merkezi
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Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücretin net 11 bin 402 liraya yükseltilmesini kararlaştırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, belirlenen yeni asgari ücretle ilgili açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Erdoğan, "Asgari ücret Temmuz ayından itibaren net 11 bin 402 TL olarak uygulanacaktır. Milletimize hayırlı ve uğurlu olsun.

İşçi ve işveren tarafları başta olmak üzere, uzlaşı kültürü içerisinde asgari ücretin belirlenmesinde emeği geçen tüm paydaşlara milletim adına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

 

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