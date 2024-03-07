Yeni nesil Peugeot 3008 yaz aylarında Türkiye'de

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Peugeot, kapsamlı ürün yelpazesini yeni nesil mobilite araçlarıyla genişletmeye devam ediyor. Markanın son 7 yılda 130 ülkede 1 milyon 320 binin üzerinde müşteriye ulaşan C-SUV modeli 3008, yeni nesliyle hem tam elektrikli hem de hibrit motor seçeneğiyle boy göstermeye hazırlanıyor.

2025 itibarıyla ürün gamını tamamen elektrikli motor seçeneğiyle donatacağını taahhüt eden Peugeot, Avrupa'daki satışlarının tamamını 2030'a kadar elektrikli modellerle gerçekleştirmeyi planlıyor.

Yaz aylarında Türkiye'de yollara çıkacak yeni 3008 ve E-3008, ilk etapta 5,6 litrelik ortalama yakıt tüketimi sunan 136 HP gücündeki 48V teknolojili hibrit motor ve 525 kilometreye varan menzilli 210 HP'lik tam elektrikli motor seçeneklerinden oluşan 2 ayrı motor seçeneğiyle satışa sunulacak.

2025'te ise elektrikli motorun 230 HP'lik ve 700 kilometre menzile sahip daha uzun menzilli versiyonu ürün gamına eklenecek.

STLA Medium platformunun ilk ürünü

Peugeot E-3008, Stellantis'in, markayı bir üst seviyeye taşıyan yepyeni STLA Medium platformunu kullanan ilk model olma özelliğini de taşıyor. Fransa'daki Sochaux Fabrikası'nda üretilen yeni Peugeot E-3008, Allure ve GT olmak üzere iki donanım seviyesiyle satışa sunulacak.

Elektrikli performans ve bağlantıda bir üst seviye

Stellantis'in E-3008 ile ilk kez kullandığı yeni STLA Medium elektrikli platformu, Peugeot'nun performans, verimlilik, menzil ve şarj kapasitesi açısından, tamamen elektrikli araç müşterilerinin beklentilerini her açıdan karşılamasını sağlıyor. Peugeot E-3008, Stellantis'in yeni STLA Medium platformunu kullanan ilk model olarak öne çıkıyor.

İlk etapta Türkiye'de satışa çıkarılacak 210 beygirlik elektrikli versiyon 525 kilometre, 2025'te yollara çıkacak aynı motorun 230 HP'lik uzun menzilli versiyonu ise 700 kilometrelik menzil sunuyor. Yeni nesil sabit mıknatıslı senkron motorlar daha fazla güç ve verimlilik sağlıyor. Elektrikli motor, Tremery'deki (Fransa) STELLANTIS-NIDEC ortak girişimi tarafından üretiliyor. Vites kutusu, Stellantis tarafından Valenciennes'de (Fransa) üretiliyor.

Sürdürülebilir tasarım

Sürdürülebilir tasarım yaklaşımı, yeni 3008'in gövdesindeki dekoratif parçaların sayısının azaltılması ve dış tasarımdaki tüm krom parçaların kaldırılmasıyla kendini gösteriyor. Yeni Peugeot 3008 için aracın genelinde 500 kilogramdan fazla çevre dostu malzeme (metaller + polimerler) kullanıldı.

Peugeot, entegre bir endüstriyel ekosistem ve sürdürülebilir yaklaşımının parçası olarak yeni E-3008'i Fransa'da tasarlıyor ve üretiyor. Bataryalar Mulhouse'daki Stellantis fabrikasında tasarlandı, ardından batarya paketleri E-3008'i üreten Sochaux Fabrikası'nda monte ediliyor.