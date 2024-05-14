Yenilenmiş tablet ve notebook için de KDV indirimi bekleniyor

Selenay YAĞCI / İSTANBUL

Yenilenmiş cihaz kategorisine alınan tablet ve notebooklar KDV indirimi bekliyor. Yenilenmiş cep telefonlarındaki yüzde 1 KDV indiriminin tablet ve notebooklara da uygulanması halinde fiyat avantajının yüzde 25’lere çıkacağı belirtiliyor. Böylece bu alanda ürünlerin geri dönüşümü satışları da artacak. Yenilenmiş cihaz kategorisinde pastadan en büyük payı halen cep telefonları alıyor.

Yenilenmiş cep telefonunda KDV indiriminin gelmesinin uzun sürdüğünü hatırlatan MediaMarkt Türkiye CEO’su Hulusi Acar, KDV indiriminden kaynaklı fiyat avantajının ikinci el satışlarda kayıtdışı ekonominin de önüne geçtiğini ifade etti. KDV indirimin yenilenmiş cep telefonu piyasasını büyüttüğünü ifade eden Acar, “Yakın zamanda tablet ve notebooklarda da olmasını arzuluyoruz. Bu performans, potansiyel görülürse bizim otoritemiz bunu düşünür” dedi. Yenilenmiş cep telefonlarında fiyat farkının yüzde 25-30’larda olduğunu dile getiren Acar, “MediaMarkt Türkiye, ürün yaşam döngüsünü uzatmak, atık oranını azaltmak ve kullanıcıların teknolojik ürünlere erişimini daha da kolaylaştırabilmek adına çözümler sunuyor. Almanya’dan sonra en çok geri alım yapan MediaMarkt olan Türkiye, bugüne kadar 148 bin kullanılmış cihazı yenileme amacı ile geri aldı ve 12 bin yenilenmiş ürünü yeniden tüketicilerle buluşturdu. Yenilenmiş cihazlarımıza çok yakında tablet ve notebokları da ekleyeceğiz” diye konuştu.

KDV indirimi pazarı da büyütecek

Özdemir, yenilenmiş telefon pazarının Türkiye’de yılda 300 bin adete ulaştığını, pazardaki yenilenmiş telefonların yüzde 60’ını kendilerinin sertifikaladığını kaydeden Easycep’in kurucu ortağı ve CEO’su Mehmet Akif Özdemir de henüz cep telefonu dışında diğer kategorideki cihazlar için KDV indirimi söz konusu olmadığını bu nedenle bu ürünlerin satışında yeterli büyüklükte bir yenilenmiş pazarı oluşmadığını belirtti. Yenilenmiş cihaz pazarını cep telefonunun sırtladığını ifade eden Özdemir, “Tüketici fiyat avantajından dolayı tercih ediyor. Fiyat avantajını da KDV indirimi sayesinde yapabiliyoruz. Özellikle tablet ve notebooklarda KDV indirimi yapılması durumunda bu pazarı da büyütecek. Cari açığa da katkısı olacak” dedi. Yenilenmiş telefonunun ikinci el telefondan farklı bir pazar olduğunu hatırlatan Özdemir, dünyada pazar büyüklüğünün 3 milyar dolara ulaştığını söyledi. Türkiye’de pazarda yenilenmiş telefonların payı yüzde 5’lere ulaştı ve bunun 2026 yılına kadar yüzde 30’a ulaşmasını beklediklerini belirtti.