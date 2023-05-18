Yerli ceviz markalaşacak

MEHMET HANİFİ GÜLEL / İSTANBUL

Türkiye’de organize bahçelerde ceviz üretimi yapan Ceviz Üreticileri Derneği (CÜD) yerli cevizi marka haline getiriyor. Bu yıl derneklerinin üçüncü kuruluş yılı olduğunu ve yeni dönemde üyeleriyle birlikte kooperatifleşmeye yönelik adımlar attıklarını kaydeden CÜD Eş Başkanı Ömer Ergüder, böylece yerli cevizi markalaştırıp ve katma değerli şekilde ulusal zincir marketlerde yer almasını sağlayacaklarını söyledi.

Üyelerine sağladıkları avantajlar üç ana başlık altında topladıklarını kaydeden Ergüder, “Birincisi kendilerini geliştirebilmek için eğitim faaliyetleri ve network sağlıyoruz. İkinci aşamada ise girdi maliyetlerinin düşürülmesi için ortak hareket ediyoruz. Üçüncü aşamada ise yeni bir alternatif satış kanalı konusunda işbirliği yapmaya yönelik adımlar atıyoruz. Avrupa’da ceviz üretimi yapan Hollanda ve Almanya gibi bu işin öncülüğünü yapan ülkelerde pazarlarda kooperatifçilik öne çıkıyor. Biz de 40 üyemizle birlikte kooperatifleşme ile satış konusunda birleşiyoruz. Önümüzdeki hasat döneminde zincir marketlerin perakende noktalarında ambalajlı şekilde CÜD markasıyla yerli ceviz satmayı planlıyoruz. Bu konuda zincir marketlerle görüşmelerimiz sürüyor” dedi.

Ticaret için şirket kuracak

Normalde derneklerin ticari faaliyette bulunmalarının yasak olduğunu aktaran Ergüder, bunun için derneklerinin genel kurulunda tüzüklerinde bir değişiklik yaparak anonim şirket kuracaklarını kaydetti.

Bu değişiklik ile derneklerinin yüzde 100 sahip olduğu bu şirketin kendilerine ticaret yapabilme şansı vereceğini ifade eden Ergüder, “Söz konusu şirketin sermayesi ve çalışanı olacak. Bu anonim şirket vasıtasıyla üyelerimizin ürünlerini daha katma değerli bir şekilde değerlendirme şansımız olacak. Perakendecilerle ilk görüşmelere başlattık” diye konuştu.

Kooperatifçilik ile alım ve satışlarda birlik oluşturulacak

Ceviz üretimde bir traktörün 200 dönüme yettiğini ve fakta 50 dönümü olan üreticinin de bir traktör kullandığını belirten Ergüder, 50, 20 ve 60 dönüme sahip 3-5 üreticinin bir araya gelmesi ile bir traktör yeterli olabileceğini ifade etti.

Bu durumun sulama tesisi ve depolamada da geçerli olduğunu ifade eden Ergüder, “O yüzden bu gibi üretimlerde en büyük avantaj aslında kooperatifçilik. Hollanda ve Almanya’da tarım çıktısının yüzde 60’tan fazlası kooperatifler üzerinden dönüyor. Yine gübre ve ilaç gibi alımlarda birlikte hareket edildiğinde tedarikçi ile pazarlık yapınca daha da indirimli alınıyor. O yüzden kooperatifçilik ile girdi maliyetlerinin düşürülmesi mümkün olacak” açıklamasında bulundu.

Markalaşma çalışmasıyla yerli ceviz markası oluşturacaklarını anlatan Ergüder, tüm üyelerin ürünlerini kooperatifçilik yöntemi ile satışını yapacaklarını bildirdi. Böylece perakende zincir marketlere istedikleri miktarda süreklilik sağlayacak ürün tedariki kapasitesine de ulaşacaklarına vurgu yapan Ergüder, “Türkiye’nin her bölgesinde üyelerimizin olması ve zincir marketlerin de lojistik depolarının yer alması tedarik konusunda büyük kolaylık sağlamış olacağız. Yerli cevizin ithal cevize oranla tat ve aromanın yanı sıra haşerelere ve böceklenmeye karşı yapılan kimyasal uygulama (fümigasyon) barındırmamasıyla pazarda öne çıkacak” şeklinde konuştu.

■ Ömer Ergüder yeniden güven tazeledi

11 Mayıs’ta gerçekleşen CÜD’ün 2023 yılı Olağan Genel Kurulu’nda Ömer Ergüder yeniden başkan seçildi. Genel kurulda ayrıca, derneğin yönetimi kurulu ile denetim kurulu da belirlendi. Genel kurulda gündem maddeleri ve yeni kararlar alındı. Diğer yandan 6 Şubat’ta meydana gelen deprem felaketinin merkez üssü olan Kahramanmaraş’ta bulunan bir ceviz bahçesi, kardeş bahçe ilan edildi ve eğitim desteği verilmesine karar verildi.

■ 40 dernek üyesi 250 milyon dolar yatırım yaptı

Yerli ürün kalitesinden emin olduklarını ve belli bir kalite sistemi de kurmayı planladıklarını ifade eden CÜD Yönetim Kurulu Üyesi ve Tragaia Tarım Yönetici Ortağı Ali Toker, kuracakları sistem ile standart bir kaliteyle süreklilik sağlayacaklarını söyledi.

Standart kalite için profesyonel bir gıda denetim firması ile çalışacaklarını aktaran Toker, “Standart ürün çalışmamız bu yılın hasadıyla birlikte faaliyete geçecek. Diğer yandan üyelerimin toplamda yaptığı yatırım miktarı 250 milyon dolar civarında bulunuyor. 7-8 yıl önce 250 milyon dolar yatırım yapıldığı zaman Türkiye’de bir satış sorunu yoktu ve fiyatlar bu kadar düşük değildi. Türkiye’de her şeyde enflasyon var ve gıdada yüzde 100’ün üzerinde. Geçen yıla göre ceviz fiyatları yüzde 40 arttı. Girdi maliyetlerimiz ise yüzde 150 arttı. Bu yüzden 250 milyon dolarlık yatırım şu anda zor bir durumda. O yüzden biz bu yatırımın geri dönüşünü sağlaması için ürünümüz hak ettiği yere koymak istiyoruz. Şu an yurt dışından getirilen ve pazarda bulunan cevizlerin büyük çoğunluğu 2021 yılı ABD ürünlerinden oluşuyor” dedi.