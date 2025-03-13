Zam şampiyonu patlıcanın saltanatı sona erdi! Yüzde 100’e yakın yükselen fiyatlar düşüşe geçti

İstanbul’da son bir haftadır patlıcan fiyatlarında dalgalı bir seyir görüldü. Yüzde 100’e yakın artış gösteren patlıcan fiyatları düşüşe geçti. Marketlerde 180 TL’ye yükselen patlıcan fiyatları 100 ila 140 TL seviyesine kadar geriledi. Hal esnafları ise İstanbul’daki marketlerde fiyatların normali bulmasının birkaç gün alacağını ifade etti. Öte yandan İstanbul’da bazı marketlerde patlıcan bulunmazken, hal esnafı ise fiyat artışının Akdeniz’deki soğuk havalardan kaynaklandığını belirtti. Hal esnafı, bugünlerde Akdeniz’de havaların ısınmasıyla ürün veriminin arttığını ve bu sayede ürünlerin bollaşarak fiyatlarının düştüğüne işaret etti.

"Meyve sebze halinde patlıcan ortalama 60 ila 80 lira arasında satılıyor"

İstanbul Yenibosna’daki meyve ve sebze halinde esnaf Nurullah Dağıstanlı, "Patlıcan fiyatları düştü ancak birkaç gün öncesine kadar fiyatlar yüksek seyrediyordu. Patlıcan fiyatları, marketlerde 180 liralara kadar çıkmıştı. Fiyatlar bugün itibarıyla eski seviyelerine geldi. Çünkü Akdeniz’de havalar ısındı, bu vesileyle ürün verimi artarak piyasaya olumlu etki etti. Bu sayede patlıcan fiyatları eski seviyelerine geldi. Şu anda meyve sebze halinde patlıcan ortalama 60 ila 80 lira arasında satılıyor. 1 hafta fiyatlar yükseldi ve geri düştü. Önümüzdeki günlerde fiyatların daha da düşecek. Marketlerdeki fiyatlar da 3-4 gün sonra eski seviyesine döner. Vatandaşlar da bu fiyatları fark etti. Patlıcan fiyatları geçen hafta tavuk eti fiyatlarını da geçti" diye konuştu.