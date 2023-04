“Zincir marketler ette haksız rekabet yaratıyor”

Mehmet Hanifi GÜLEL / İSTANBUL

İstanbul Perakendeci Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Aydın Tüfekçi, Et ve Süt Kurumu’nun (ESK) bazı zincir marketlere ucuz et verme politikasının, İstanbul’da kasap esnafının satışlarını olumsuz etkilediğini söyledi. Tüfekçi, ESK’nın zincir marketlere karkas etin kilosunu 145 liradan verdiğini, onların da kıymayı 190 liradan kuşbaşını ise 210 liradan sattığını kaydetti. Karkas etin kilosunu 215 liradan alan kasabın, kıymayı 320 lira, kuşbaşının ise 340 liradan sattığını vurgulayan Tüfekçi, kasap esnafının haksız rekabetle karşı karşıya kaldığını söyledi. Kasap ile zincir marketlerin sattığı et arasında 120 lira fark oluştuğunu ve bunun da kasapları olumsuz etkilediğini aktaran Tüfekçi, “Bir ay içinde karkas ete gelen 100 liraya yakın zamdan sonra müşterinin ayağı kasaptan kesildi. ESK’nın zincir marketlere ucuz et vermesinden dolayı İstanbul’da kasap esnafı zor durumda. Türkiye’de bu durum bir tek İstanbul’da yaşanıyor. ESK’nın Ramazan ayı boyunca bu ucuz et politikasını sürdürecek” dedi.

Kasap ile zincir market arasında 130 lira fark var

Ucuz et satışının kendilerini olumsuz etkilediğini belirten Tüfekçi, İstanbul’da şu anda karkas etin kilogramını ortalama 208 lira ile 215 lira arasında satıldığını açıkladı. Kasabın karkas eti kendine maliyetinin ortalama 280 ile 290 lira olduğunu ifade eden Tüfekçi, “Kasaplar almış oldukları karkas etin fiyatının üzerine yüzde 25 kemik firesi, yüzde 18 işletme gideri, yüzde 2 taze kesim firesi, yüzde 2 sinir firesi ve yüzde 2 banka komisyonu bulunuyor. Almış olduğu eti kar ile satarsa 300 lira civarında satmak zorunda kalacak. Şimdi öbür tarafta kuşbaşı 210 lira, bu tarafa geliyorsunuz kuşbaşı 340 lira yer alıyor. Şu an arada 130 lira net fark var. Devlet burada haksız bir rekabete sebep oluyor. Kasap da hayatını idam ettirecek, yanında işçi çalıştırıyor ve bu insanların da bir yaşam standardı var” diye konuştu.

Son zamlardan sonra müşteri kaybı yüzde 40

İstanbul’da 3 binin üzerinde kasap olduğunu bildiren Tüfekçi, ortalama olarak bir kasapta 4 kişi çalıştığını hesapladığımızda 12 bin kişiye denk geldiğini ifade etti. Kasap esnafının şu anda zor durumda olduğuna dikkat çeken Tüfekçi, besiciler ve aracılar tarafından karkas ete devamlı zam talep edildiğini söyledi. En son 6 Şubat’ta karkas etin kilosunun 120 ile 125 lira civarında seyir ettiğini ifade eden Tüfekçi, “Gelen zamlarla beraber karkas etin kilosu bugün 210 ile 215 lira civarında bulunuyor. Bir ay içinde karkas ete 100 liraya yakın zam geldi. Son gelen zamlarla müşterilerin ayağı kasaptan kesildi. Bu zamlardan sonra yüzde 40 müşteri kaybımız var. Eskiden müşteri geliyordu haftada 1 kilo kıyma alıyordu ama bugün 1 kilo kıyma alımını 10 güne çıkardı. 1 kilo kıyma 1 kilo kuşbaşı alan müşteri, şu an geliyor 750 gram kıyma ve 750 gram kuşbaşı alıyor. Hem alımlarda hem de müşteri sayısında da ciddi düşüş yaşanıyor. Kasap esnafın kaybı var ve zor durumda. Böyle giderse çok kapanan kasap olacak. Kasap esnafı sıkıntıda kepenk kapatıyor. Bu zamlarla beraber kasaplık mesleği tarih olacak” şeklinde konuştu.

“Kasap iflası zincirleme etkiye yol açar”

Et alımı ve fi yatında zorlanan kasabın kapatmasıyla zincirleme bir etki yaratacağına dikkat çeken İstanbul Perakendeci Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Aydın Tüfekçi, kasabın ifl as etmesi halinde tüccarın da ifl as edeceğini ve bunun besiciye köylüye kadar uzayacağını vurguladı. Eğer kasap ifl asları başlarsa bu işin sonunda bu tüccarı etkileyeceğini, tüccardan sonra üretici köylüye kadar bu zincirin ulaştığını ifade eden Tüfekçi, “Kasap para kazanmadığında ve ifl as ettiği zaman tüccarın veresiyesini veremeyecek. Bu sefer tüccar veresiyesini toplayamadığında tüccar batacak. O zamanda üretici köylüde batacak ve bu zincirleme bir etki yaratacak” dedi.