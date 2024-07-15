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Enflasyonda endeks farkları! Ali Hakan Kara'dan "Üç endeksin hikayesi"

Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr. Ali Hakan Kara, enflasyonda TÜİK, İTO ve Kıbrıs verilerini karşılaştırdı.

Haber Merkezi
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Enflasyonda endeks farkları! Ali Hakan Kara'dan "Üç endeksin hikayesi"
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2021 yılında ayrışana dek paralel ilerleyen Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve Kıbrıs enflasyon verileri grafiği incelenmeye devam ediyor. 

TEPAV Direktörü, Ekonomim yazarlarından Fatih Özatay da TÜİK ve İTO verilerindeki farklılığı sorgulamıştı. 

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TCMB eski Başekonomisti, Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Hakan Kara, 3 enflasyon endeksinin karşılaştırmasını yaptı. Kara, paylaşımında grafiğe yaptığı kısa yorumla da dikkat çekti.

Prof. Dr. Kara, paylaştığı grafikte "keskin" yükselişin başladığı dönemin faiz indirimleri olduğunu işaret etti.  

Prof. Dr. Ali Hakan Kara'nın grafiğe yorumu, "Üç endeksin hikayesi" olurken, para birimi lira olan Kıbrıs'ta enflasyonun daha negatif ayrıştığı görüldü. TÜİK verilerinin ayrışmada İTO'dan düşük kalması da dikkat çekti. 

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