Piyasa katılımcılarının yıl sonu enflasyon beklentisi yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'nin Aralık 2024 sonuçlarını açıkladı.

Katılımcıların cari yıl sonu enflasyon beklentisi geçen aya göre yükseldi.

TCMB anketinde, piyasa katılımcılarının yıl sonu tüketici fiyatları (TÜFE) beklentisi yüzde 44,81'den yüzde 48,28'e yükseldi.

2024 yılı Aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 69 katılımcı tarafından yanıtlandı. Anket sonuçları şu şekilde oluştu:

"12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 27,20'den bu anket döneminde yüzde 27,07 geriledi.

24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket döneminden yüzde 18,33'den yüzde 18,47'e çıktı.

Faiz indirimi beklentisi görüldü

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 50,00 olurken, bu anket döneminde gerileyerek yüzde 48,59 oldu.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 50,00'den bu anket döneminde yüzde 48,51 oldu.

Büyüme geriledi

Katılımcıların GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,1'den, bu anket döneminde yüzde 3,0 olurken, GSYH 2025 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 3,2'den bu anket döneminde yüzde 3,1'e geriledi.

Dolar beklentisi 2025 için değişti

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi ise bir önceki anket döneminde 35,72 TL olurken, bu anket döneminde 35,30 TL'ye geriledi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 42,75 TL'den 43,23 TL'ye çıktı."