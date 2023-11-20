Bakır fiyatları 8 haftanın zirvesinde

Bakır fiyatları, Çinli yetkililerin ülkenin emlak sektörüne destek sözü vermesinin ardından doların gevşemesi ve talebin artacağı umutlarıyla yaklaşık sekiz haftanın en yüksek seviyesine çıktı.

Londra Metal Borsası'ndaki üç aylık bakır, seansın başlarında yüzde 8.339,50 ile 29 Eylül'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştıktan sonra, TSİ 07.35'te yüzde 0,88 artışla metrik ton başına 8.340 $'a yükseldi.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda en çok işlem gören Aralık vadeli bakır kontratı yüzde 0,3 artışla ton başına 67.980 yuana (9.427,13$) yükseldi. Seansın başlarında, 25 Eylül'den bu yana görülmemiş bir seviye olan 68.030 yuana ulaştı.

Dolar, tüccarların ABD faizlerinin zirve yaptığına dair inançlarını teyit etmeleri ve dikkatlerini Federal Rezerv'in faizleri ne zaman düşürmeye başlayabileceğine çevirmeleriyle iki ayın en düşük seviyesine geriledi.

Daha yumuşak bir dolar, dolarla işlem gören ana metal fiyatlarını diğer para birimlerini elinde bulunduranlar için nispeten daha ucuz hale getiriyor.

Bu arada, Çin merkez bankası ve mali düzenleyiciler cuma günü emlak sektörüne finansman desteği sağlama ve yerel yönetim borç risklerini çözmek için birlikte çalışma sözü verdi.

Gayrimenkul sektörü bakır ve diğer baz metallerin tüketiminin büyük bir kısmını oluşturuyor. Emlak sektöründeki canlanmanın metal talebini desteklemesi muhtemel.

LME alüminyum yüzde 1,34 artışla ton başına 2.236,50 dolara, nikel yüzde 0,5 artışla 16.980 dolara, çinko yüzde 1,1 artışla 2.582 dolara, kalay yüzde 0,1 artışla 24.865 dolara yükselirken kurşun yüzde 0,24 düşüşle 2.288.50 dolara geriledi.

SHFE alüminyum yüzde 0,7 artışla ton başına 19.010 yuan, kurşun yüzde 0,6 artışla 17.055 yuan olurken, nikel yüzde 1,1 düşüşle 135.310 yuan, kalay yüzde 1,9 düşüşle 209.240 yuan ve çinko neredeyse yatay seyrederek 21.440 yuan oldu.