Kakao fiyatı 3 ayda ikiye katlandı

New York'ta en aktif kontrat ton başına 8.394 dolara yükselerek rekor seviyeye ulaştı. ICE'de de mayıs vadeli kakao fiyatı yüzde 3,1 artarak 8.267 dolar ile tarihinin en yüksek seviyesine çıktı.

Ağırlıklı üretim bölgesi olan Batı Afrika'daki hastalıklar ve bir dizi aşırı hava koşulları nedeniyle üretimin azalması üst üste üçüncü bir arz açığına doğru sürükledi.

"Halihazırda fiyat artışlarını duyurmuş olan pek çok oyuncu var. Biz de bu grubun bir parçasıyız" diyen çikolata üreticisi Lindt & Spruengli AG'nin finans müdürü Martin Hug, "Şu anda kakao piyasasında ne olacağını tahmin etmek çok zor. Ancak bunu elimizden geldiğince iyi kontrol ettiğimizi düşünüyorum" dedi.