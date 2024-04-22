Petrol fiyatlarında düşüş yüzde 1'i aştı

İsrail ile İran arasındaki gerilimin tırmanmayacağı yönünde gelen mesajlar petrol fiyatlarını yüzde 1'den fazla geriletti. ICE'de Brent vadeli kontratları 1,33 dolar ya da yüzde 1,56 düşerek 85,93 dolara kadar gerilerken; saat 13.08 itibarıyla yüzde 0,64 kayıpla 86,68 dolardan işlem gödü. NYMEX'de Mayıs ayı vadeli ABD Batı Teksas petrolü yüzde 1,36 düşüşle varil başına 82,01 dolar.

IG'de piyasa stratejisti olan Yeap Jun Rong, "Brent ham petrol fiyatları, İsrail ve İran arasındaki jeopolitik gerginliklerin İran'ın yumuşatılmış tepkisi ile sona erebileceği yönündeki geniş beklentilerle ilk yükselişini koruyamadı. Bununla birlikte, piyasalar potansiyel arz kesintilerine bağlı jeopolitik risk primini gevşetmeye devam ediyor ki bu da şu anda daha olası görünüyor" dedi.

Yeap, artan ABD ham petrol stoklarının satış baskısını artırdığını söyledi.