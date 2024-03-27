Türkiye'nin ham petrol ithalatı arttı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu(EPDK), Ocak ayına ilişkin "Petrol Piyasası Sektör Raporu"nu yayımladı. EPDK'dan yapılan açıklamaya göre, toplam petrol ürünleri ithalatı yüzde 11,02 artarak 3 milyon 829 bin 662 ton olarak gerçekleşti. Motorin türleri ithalatı yüzde 31,1 artarak 1 milyon 18 bin 649 ton oldu.

Toplam rafineri petrol ürünleri üretimi yüzde 11,41 artarak 2 milyon 991 bin 152 ton seviyesine çıktı. Motorin türleri üretimi yüzde 3,18 azalarak 1 milyon 345 bin 905 ton, benzin türleri üretimi yüzde 15,16 artarak 328 bin 929 ton, havacılık yakıtları üretimi yüzde 4,05 artarak 386 bin 779 ton ve denizcilik yakıtları üretimi yüzde 4,61 artarak 75 bin 135 ton olarak gerçekleşti.

Yurt İçi Satışlar ve İhracat

Aynı ayda toplam petrol ürünü satışları yüzde 9,72 artarak 2 milyon 427 bin 140 ton olurken, benzin türleri satışları yüzde 29,94 artarak 341 bin 921 ton ve motorin türleri satışları yüzde 8,34 artarak 1 milyon 952 bin 416 ton seviyesine ulaştı.

Benzin türleri ihracatı yüzde 6,14 azalarak 48 bin 292 ton, motorin türleri ihracatı yüzde 41,04 azalarak 199 bin 311 ton, havacılık yakıtları ihracatı yüzde 22,23 artarak 336 bin 942 ton, denizcilik yakıtları ihracatı yüzde 3,44 azalarak 109 bin 940 ton olarak gerçekleşti. Böylece toplam ihracat yüzde 17,66 artışla 1 milyon 176 bin 631 ton seviyesine geldi.