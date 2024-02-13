13 Şubat 2024 güncel altın satış fiyatları: Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın fiyatları, belirgin bir değişim göstermezken; piyasalar bugün açıklanacak ABD enflasyon verisini takip edecek. Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını takip ediyor. Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? 13 Şubat 2024 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...
Altın fiyatları, bugün açıklanacak ABD enflasyon verisi öncesi dar bantta hareket ediyor. ABD ocak ayı enflasyonu Türkiye saatine göre (TSİ) 16.30'da açıklanacak. Piyasa beklentisi yıllık enflasyonun yüzde 3,4 seviyesinden yüzde 2,9'a gerilemesi yönünde. Sürpriz gelecek bir veriyle beraber piyasaların hareketlenmesi gerekiyor. ABD enflasyonu, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına karar verirken baktığı öncelikli verilerden olduğu için önemli.
2016 - 2022 bant aralığında işlem gören ons altın, saat 09.09 itibarıyla yüzde 0,05 primle 2021 dolarda bulundu.
Gram altın da ons altına eşlik ederek dar bantta hareket ederken, şu dakikalarda yüzde 0,06 yükselişle 1995 liradan alıcı buldu.
Serbest piyasada güncel altın satış fiyatları:
Çeyrek altın 3.261,61 lira
Gram altın 2.065,71 lira
Yarım altın 6.523,49 lira
Gremse altın 34.139,00 liradan el değiştiriyor.