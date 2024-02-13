13 Şubat 2024 güncel altın satış fiyatları: Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?

Altın fiyatları, bugün açıklanacak ABD enflasyon verisi öncesi dar bantta hareket ediyor. ABD ocak ayı enflasyonu Türkiye saatine göre (TSİ) 16.30'da açıklanacak. Piyasa beklentisi yıllık enflasyonun yüzde 3,4 seviyesinden yüzde 2,9'a gerilemesi yönünde. Sürpriz gelecek bir veriyle beraber piyasaların hareketlenmesi gerekiyor. ABD enflasyonu, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına karar verirken baktığı öncelikli verilerden olduğu için önemli.

2016 - 2022 bant aralığında işlem gören ons altın, saat 09.09 itibarıyla yüzde 0,05 primle 2021 dolarda bulundu.

Gram altın da ons altına eşlik ederek dar bantta hareket ederken, şu dakikalarda yüzde 0,06 yükselişle 1995 liradan alıcı buldu.

Serbest piyasada güncel altın satış fiyatları:

Çeyrek altın 3.261,61 lira

Gram altın 2.065,71 lira

Yarım altın 6.523,49 lira

Gremse altın 34.139,00 liradan el değiştiriyor.