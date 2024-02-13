ABD enflasyon verisi beklentileri aştı: Piyasalar ne tepki verdi?

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, tüketici fiyatları ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 arttı. Piyasa beklentisi bir önceki ay yüzde 3,4 olan enflasyon artış hızının yüzde 2,9'a ineceği yönündeydi.

Aylık bazda ise, tüketici fiyatların beklentiler aşıldı. Piyasalar artışın yüzde 0,2 seviyesinde olmasını bekliyordu ancak yüzde 0,3 arttı.

Çekirdek enflasyon da beklentilerin üzerinde

Gıda ve enerji hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon aylık yüzde 0,4, yıllık yüzde 3,9 yukarı geldi. Analistler, çekirdek enflasyonun aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 3,7 artış göstereceği yönünde görüş belirtmişlerdi.

Ülkede enerji fiyatları aylık yüzde 0,9, yıllık yüzde 4,6 düştü, gıda fiyatları aylık yüzde 0,4, yıllık yüzde 2,6 arttı.

Ocak ayında reel ortalama haftalık kazançlar yüzde 0,3 düşüş gösterdi.

Piyasalar ne tepki verdi?

Sürpriz gelen ABD enflasyon verisi sonrası, para piyasalarında ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) ilk faiz indirim beklentisi haziran ayından temmuza ötelendi ve piyasalar, Fed'den 2024 yılında 100 baz puandan daha az faiz indirimini fiyatlamaya başladı.

Veri öncesi 2029 dolarda işlem gören ons altın, sonrasında 2001 dolara kadar geriledi. Sarı maden, saat 17.08 itibarıyla yüzde 0,93 düşüşle 2006 dolardan işlem görüyor.

Dolar endeksi veri sonrası 104,83 seviyesine yükseldi ve böylelikle gün içi zirvesine ulaştı. Endeks, şu dakikalarda ise, yüzde 0,61 artışla 104,81 seviyesinde bulunuyor.

ABD 2 yıllık tahvil faizi, yüzde 4,45'ten yüzde 4,59'a çıktı. ABD 10 yıllık tahvil faizi ise, yüzde 4,15 seviyesinden yüzde yüzde 4,29 seviyesine kadar yükseldi.

Dolar/TL, belirgin bir değişim göstermezken; gram altın, ons altındaki kayıpla 1974 liraya kadar geri çekildi.

Dün yaklaşık 2 yıl sonra ilk kez 50 bin doların üzerini gören Bitcoin fiyatları ise, dalgalı bir seyirde hareket ediyor.