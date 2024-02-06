Altın fiyatları iki haftanın dibinden toparlanıyor: 6 Şubat güncel altın fiyatları

Altının ons fiyatı, dolar endeksindeki ve ABD tahvil faizlerindeki yükseliş ile baskı altında kalarak yaklaşık iki haftanın dip seviyesinden toparlanma çabasında ilerliyor.

2023 - 2029 bant aralığında hareket eden ons altın, saat 09.05 itibarıyla yüzde 0,17 primle 2028 dolarda işlem gördü.

2008 liraya kadar yükselen gram altın fiyatı ise, şu dakikalarda yüzde 0,18 kazançla 1992 liradan alıcı buluyor.