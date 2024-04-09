Altın fiyatı için 3000 dolar senaryosu

ABD'li yatırım bankası Bank of America (BofA), değerli metaller için fiyat tahminlerini belirtirken; ons altın için ise, 3000 dolar senaryosunu açıkladı.

Dev banka, ons altın ve ons gümüşün, önümüzdeki 12 ayda sırasıyla 3000 dolar ve 30 doların üzerine çıkacağı öngörüsünde bulundu.

Bank of America ayrıca; bakır, alüminyum ve çinko için de beklentilerini açıkladı. Buna göre, bakır ve alüminyumun 2026'ya kadar sırasıyla ortalama 12000 dolar ve 3250 dolara çıkmasını beklediklerini değerlendirdi.

Banka, bu yıl, maden arzının muhtemelen hayal kırıklığı yaratmasıyla çinkoda açık beklediğini kaydetti.