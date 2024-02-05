Altın fiyatlarında düşüş sürüyor: 5 Şubat güncel altın satış fiyatları

Ons altın fiyatı, cuma günü açıklanan ve beklentilerin çok üzerinde gelen ABD tarım dışı istihdam verilerinin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yakın zamanda faiz indirimlerine gideceği yönünde beklentilerin azalmasıyla beraber, yükselen dolar endeksi ve ABD tahvil faizlerine paralel değer kaybını sürdürüyor.

Bugünkü işlemlerde 2029 dolara kadar gerileyen ons altın, saat 08.44 itibarıyla yüzde 0,33 düşüşle 2029 dolarda bulundu.

Ons altın ve dolar/TL'deki hareketle 1987 - 2011 lira arasında işlem gören gram altın, şu dakikalarda ise, yüzde 0,26 gerilemeyle 1989 liradan alıcı buldu.