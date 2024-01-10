Altın fiyatlarında temkinli duruş: Gözler perşembe gününde (Altın fiyatları ne kadar? 10 Ocak 2024)

Altının ons fiyatı, haftanın üçüncü işlem gününde dar bantta temkinli bir seyir sürüyor. Küresel piyasalar, perşembe günü açıklanacak ABD enflasyonunu takip edecek. Kritik verinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine ilişkin atacağı adımlarla ilgili ipucu vermesi ve piyasaların buna göre yön bulması bekleniyor.

2025 - 2023 dolar arasında hareket eden ons altın, saat 09.06 itibarıyla yüzde 0,10 yükselişle 2026 dolarda işlem gördü.

Altının gram fiyatı ise, aynı dakikalarda yüzde 0,01 primle 1951 liradan alıcı buluyor.