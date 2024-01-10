Dolar kritik sınıra yaklaştı (Son dakika dolar fiyatları 10 Ocak 2024)

İSTANBUL / EKONOMİ

Dolar fiyatlarında sınırlı yükseliş devam ederken, kur bugünkü işlemlerde 29,9768 TL'ye kadar yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü ve psikolojik seviye olan 30 TL'ye yaklaştı. Dolar, saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,15 yükselişle 29,9685 TL seviyesinde hareket etti.

Kur, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 29,9383 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 29,9700 TL seviyesinden başladı.

Euro/TL de yükselişte

Euro fiyatları, sığ piyasada 32,9000 TL'ye kadar yükselirken; şu dakikalarda yüzde 0,15 artışla 32,7732 TL'de bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 38,0846 TL'de işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,03 oranında artışla 102,54 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise, şu sıralarda 1,0927 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 25,80 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 39,95 seviyesinde bulunuyor.